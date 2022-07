SEC c. Ripple : le géant du paiement fait des progrès pour mettre fin à la bataille juridique | Cryptomonnaie

Ripple Labs a publié son rapport du deuxième trimestre 2022 révélant une poussée agressive des NFT, exploitant les opportunités du Web3.

Le procès de la SEC n’a pas empêché Ripple de poursuivre des opportunités de croissance, le géant du paiement a réitéré son engagement dans la bataille juridique.

Les analystes pensent que le prix du XRP est prêt à revenir à un niveau de support stable car les traders ne parviennent pas à faire monter le prix.

Ripple Labs a souligné les performances dans son rapport du deuxième trimestre 2022. Le géant du paiement a fait des progrès dans l’espace Web3 et NFT malgré la longue bataille juridique avec la SEC. Les analystes ont une vision baissière du XRP et prédisent une baisse de l’altcoin.

Ripple exploite les opportunités sur le marché NFT

Ripple Labs a publié son rapport du deuxième trimestre 2022 et a mis en évidence les aspects de développement au cours du deuxième trimestre. La dynamique du marché n’a pas eu d’impact négatif sur les performances de Ripple. L’un des points forts du rapport était l’engagement de Ripple envers les NFT et les opportunités du Web3.

Dans le procès SEC contre Ripple, Ripple a réitéré son engagement à accélérer la bataille juridique. Le procès traîne en longueur depuis décembre 2020, ralentissant la croissance des prix du XRP dans plusieurs cas.

Un manque de clarté réglementaire était le principal obstacle affectant Ripple et l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Le procès n’a pas empêché le géant du paiement de poursuivre de nouvelles opportunités dans l’écosystème de la cryptomonnaie. Ripple a récemment dévoilé des partenariats avec de grandes marques Lotus Automotive, Balmain entre autres, déployant leurs NFT sur XRP Ledger.

Ripple élargit son champ d’action, prêt à concourir sur le Web3

Fait intéressant, le rapport Q2 2022 a révélé le partenariat de Ripple avec FLUF World pour développer le réseau Root. Ce réseau sera intégré à XRPL et utilisera XRP pour les frais de gaz. L’augmentation de l’utilité du jeton XRP pourrait alimenter un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Le partenaire de Ripple, Peersyst Technology, une société de développement de logiciels basée à Barcelone, a mis la première version de son registre foncier national sur XRPL. La société a enregistré la première résolution d’adjudication en Colombie sur XRP Ledger.

Cela marque l’utilité croissante de XRP dans des applications telles que les NFT et le registre foncier.

Les analystes prédisent une baisse du prix du XRP

Les analystes de Netcost-Security pensent que XRP est prêt à revenir à un niveau de support stable. Les traders ont tenté de pousser le XRP plus haut et ont échoué pour la quatrième fois consécutive. Par conséquent, les analystes sont baissiers sur XRP. Pour plus d’informations sur les prix et plus de détails, consultez la vidéo ci-dessous :