Vendre les nouvelles après le retard du hard fork Vasil de Cardano? | Cryptomonnaie

Le hard fork Cardano Vasil est retardé pour une deuxième équipe alors que les développeurs ciblent une mise à niveau fluide du réseau.

Input Output Global (IOG) a annoncé le retard et a fait valoir que toutes les parties, y compris les échanges et les développeurs d’API, devaient être prêtes pour le hard fork de Vasil.

Les analystes estiment que le prix de Cardano manque d’élan et que les traders devraient se préparer à un recul.

Le hard fork de Cardano Vasil sera probablement à nouveau retardé car l’équipe de développement prend du retard sur les objectifs d’une mise à niveau fluide du réseau. L’organisme responsable de la recherche et du développement de Cardano a publié une nouvelle mise à jour annonçant un retard dans le hard fork.

Lisez aussi: Cardano vise un objectif de 0,55 $ après un test de fumée réussi sur le testnet Vasil

Le hard fork de Vasil est reporté une deuxième fois

Kevin Hammond, responsable technique d’IOG, a annoncé que le hard fork de Vasil serait reporté une deuxième fois afin que toutes les parties concernées, y compris les échanges et les développeurs d’API.

Hammond a dit,

Évidemment, d’où nous sommes, il pourrait y avoir encore quelques semaines avant d’aller au hard fork de Vasil […] C’est extrêmement important. Tous les utilisateurs doivent être prêts à progresser dans le hard fork pour assurer un processus fluide.

IOG se concentre sur la résolution des problèmes de testnet avant que Cardano n’aille de l’avant avec la version 1.35.2 du nœud. La nouvelle version du nœud corrige les problèmes liés aux opérateurs de pool de mises, aux développeurs dApp et aux tests internes.

IOG a l’intention de résoudre les problèmes finaux et de réparer l’autorité de test sans précipitation.

Pourquoi la fourche dure Vasil est la clé des détenteurs de Cardano?

Le hard fork de Vasil est la mise à niveau la plus importante de Cardano depuis le hard fork d’Alonzo, achevé en septembre 2021. Le hard fork à venir change la donne dans la voie de développement du tueur d’Ethereum. Il devrait améliorer la vitesse et l’évolutivité du réseau Cardano et le rendre préférable pour les développeurs par rapport à Ethereum et à d’autres concurrents.

Input Output a publié la feuille de route du hard fork de Vasil en mai 2022, et l’événement était prévu pour le 29 juin. Le hard fork a finalement été retardé jusqu’à la dernière semaine de juillet en raison de plusieurs problèmes et bugs.

Le retard du hard fork de Vasil a rapproché l’événement de la fusion d’Ethereum, l’un des événements les plus attendus de l’écosystème crypto. La deuxième plus grande blockchain en valeur, Ethereum’s Merge, devrait avoir lieu en septembre 2022 après plusieurs retards.

Les analystes prédisent une baisse du prix de Cardano

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Cardano et prédit une baisse de l’altcoin. Le prix de Cardano manque d’élan ; les analystes estiment que les traders devraient se préparer à la possibilité d’un recul.