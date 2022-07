Utilisateurs de Celsius, méfiez-vous : les attaques de phishing pourraient s’intensifier à mesure que Celsius subit une fuite de données | Cryptomonnaie

Celsius Network a annoncé que le fournisseur Customer.io avait enregistré une violation des adresses e-mail des clients et l’avait transférée à un tiers.

Les attaques de phishing ciblant les utilisateurs de crypto-monnaie sont en augmentation ; après OpenSea et MetaMask, les utilisateurs de Celsius sont susceptibles d’être ciblés.

Le jeton Celsius Network CEL a enregistré des gains de 15 %, non affectés par la fuite de données et la possibilité d’attaques malveillantes contre les utilisateurs.

Celsians Network, la communauté non officielle des détenteurs de Celsius, a fait la lumière sur la violation de données, où les adresses e-mail des clients ont été transférées à un tiers. Bien que Celsians Network ne considère pas la violation comme importante, les utilisateurs de Celsius pourraient devenir de nouvelles cibles d’attaques de phishing.

Lisez aussi: Les dépôts de bilan de Celsius montrent une entreprise en grande difficulté

Celsius Network annonce une fuite de données par le fournisseur

Celsius Network, une société de prêt de crypto, a annoncé que le fournisseur Customer.io avait été informé d’une violation de données. Un employé de Customer.io a accédé à une liste d’adresses e-mail de clients Celsius détenues sur leur plateforme et les a transférées à un tiers.

Annonce de Celsius : « Nous vous écrivons pour vous faire savoir que nous

ont récemment été informés par notre fournisseurhttps://t.co/452EROQtbc qu’un de leurs employés

accédé à une liste d’e-mails clients Celsius

adresses détenues sur leur plateforme et

les a transférés à un tiers. — Celsians (@CelsiansNetwork) 28 juillet 2022

Celsians Network estime que l’incident ne présente aucun risque élevé pour les clients dont les adresses e-mail peuvent avoir été affectées. Cependant, la violation de données rend les utilisateurs de Celsius susceptibles d’être la cible d’attaques de phishing.

L’hameçonnage est une forme d’attaque qui cible les utilisateurs par le biais d’e-mails, les incitant à révéler des données personnelles et à cliquer sur des liens menant à des sites Web malveillants pour potentiellement installer des logiciels malveillants afin de voler la cryptomonnaie. L’écosystème crypto a connu une augmentation de ces attaques depuis le début de 2022. Les utilisateurs du populaire portefeuille crypto, MetaMask et du marché NFT OpenSea ont été la cible d’attaques de phishing.

Des attaques ont été signalées par des sites Web comme DeFiPrime, la société qui a lancé Etherscan et CoinGecko, qui ont vu les attaques se manifester sous la forme de fenêtres contextuelles malveillantes.

Celsius minimise l’incident, laisse les utilisateurs en danger

Alors que Celsius Network a minimisé la violation de données et a fait valoir qu’elle ne présentait pas de risques élevés, être au courant d’une fuite d’adresse e-mail vers un tiers pourrait nécessiter plus qu’une « sensibilisation ». Un employé de Customer.io a délibérément et avec une intention malveillante utilisé son accès pour collecter les adresses e-mail et les transmettre à un tiers. La fin de l’emploi de l’ingénieur principal est loin d’être la fin du chemin pour les utilisateurs touchés par la brèche.

Celsius et le fournisseur n’ont pas divulgué d’informations critiques telles que le nombre d’e-mails divulgués, la prise de contact avec les utilisateurs concernés ou les détails de la plate-forme qui a désormais accès aux adresses e-mail des clients.

Protégez-vous contre les attaques de phishing en trois étapes simples

L’hameçonnage est considéré comme l’une des formes les plus efficaces de cybercriminalité ; cependant, il y a quelques étapes à suivre pour éviter de devenir la proie d’une telle attaque.

Méfiez-vous des appels urgents à l’action, des menaces, des expéditeurs inconnus – Les e-mails qui vous invitent à cliquer, à appeler ou à ouvrir une pièce jointe. Un faux sentiment d’urgence est associé aux attaques de phishing et aux escroqueries.

Domaines de messagerie et messages d’accueil génériques incompatibles – Les e-mails qui prétendent provenir d’une entreprise réputée ou d’un institut que vous reconnaissez mais qui sont envoyés à partir d’un domaine de messagerie différent sont généralement des escroqueries. Vérifiez les fautes d’orthographe subtiles du domaine légitime, une astuce courante utilisée dans les attaques de phishing.

Liens et pièces jointes suspects – Si vous soupçonnez qu’un e-mail est une arnaque provenant d’un expéditeur que vous ne reconnaissez pas, ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas les pièces jointes.

Le rallye des jetons Celsius n’est pas affecté par la fuite de données

Le jeton Celsius (CEL) a enregistré des gains de 15 % du jour au lendemain, près de 80 % au cours des deux dernières semaines. La hausse des prix du jeton CEL n’a pas été affectée par l’incident de violation de données. Forbes a comparé le #celshortsqueeze à la campagne GameStop de 2021. Pour se protéger des traders, Celsius s’est regroupé sous le hashtag Twitter #celshortsqueeze pour rendre la tâche difficile aux vendeurs à découvert de CEL.

Les analystes négocient les devises et les cryptos en direct

Les analystes de Netcost-Security ont échangé des devises et des cryptos en direct dans une récente vidéo YouTube. Pour identifier les principaux actifs à négocier et pour obtenir des informations sur les objectifs de prix, regardez la vidéo ci-dessous :