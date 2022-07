Quelle est la prochaine étape pour le prix Ethereum Classic après avoir triplé sa valeur à 40 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic se réveille alors que les mineurs se préparent pour la prochaine fusion d’Ethereum (ETH).

Les principales plates-formes minières comme Antpool ont promis de soutenir Ethereum Classic avec un investissement de 10 millions de dollars.

La fusion d’Ethereum continuera d’alimenter le rallye ETC, la montée à 40 $ étant susceptible d’être le début d’une course haussière.

Le prix classique d’Ethereum est l’un des plus gros gagnants du marché de la crypto-monnaie, ayant augmenté de plus de 23 % au cours des dernières 24 heures. Le marché a généralement été haussier alors que les investisseurs comprennent la hausse des taux d’intérêt qui a eu lieu mercredi. Les perspectives positives du prix d’Ethereum Classic découlent de plusieurs facteurs macroéconomiques et fondamentaux, notamment la fusion d’Ethereum en septembre et un nouvel investisseur.

La fusion d’Ethereum entraîne la hausse des prix d’Ethereum Classic

La flambée des prix a tout à voir avec la prochaine fusion Ethereum prévue en septembre. La fusion Ethereum est une mise à niveau très attendue conçue pour former la base de la transition de la blockchain Ethereum de sa preuve de travail (PoW) à un consensus de preuve de participation (PoS).

L’organisation Ethereum déclare que le processus implique « de rejoindre la couche d’exécution existante d’Ethereum (le réseau principal que nous utilisons aujourd’hui) avec sa nouvelle couche de consensus de preuve de participation, la chaîne Beacon ».

Cette transition vers un protocole PoS verra l’exploitation minière abolie dans l’écosystème Ethereum, la sécurité du réseau étant maintenue grâce au jalonnement. Alors que les tambours battent pour la fusion, certains mineurs se sentent menacés et sont pressés de trouver d’autres moyens d’utiliser leur équipement, et Ethereum Classic semble présenter l’option parfaite.

« ETC est motivé par la spéculation selon laquelle les mineurs d’ETH iront à ETC, et potentiellement, il pourrait y avoir un autre hard fork qui leur serait bénéfique », Lucas Outumuro, responsable de la recherche d’IntoTheBlock, a partagé ce sentiment.

Plate-forme minière affiliée à Bitmain, Antpool a récemment investi 10 millions de dollars dans l’écosystème Ethereum Classic. Selon Motley Fool, un site Web d’informations financières, le PDG d’Antpool, Lv Lei, a promis de continuer à fournir un support à Ethereum Classic.

Dans le sillage de la forte hausse de 13 $ à des sommets légèrement supérieurs à 40 $, le prix Ethereum Classic a dégagé la voie de la reprise, avec les objectifs suivants à 52 $ et 80 $, respectivement. Le graphique journalier ci-dessous montre le trading ETC au-dessus du nuage Ichimoku. Cela indique la possibilité d’un nouveau mouvement des prix dans les semaines à venir.

Graphique journalier ETC/USD

Si une correction se produit par rapport au niveau actuel du marché, un support est attendu entre 30 et 35 dollars. Il convient de mentionner qu’une clôture quotidienne supérieure à 40 $ peut propulser le prix d’Ethereum Classic à 52 $ au cours du week-end et cimenter la présence des traders sur le marché pour des gains à 80 $.