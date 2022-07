Le prix LUNA est prêt à correspondre au nord avec sa mise à niveau du processus d’acquisition de jetons | Cryptomonnaie

Terra mettra à jour sa blockchain le 29 juillet pour permettre la création de comptes d’acquisition par le biais de transactions.

Le prix de LUNA a du mal à dépasser la résistance à 2,00 $ avant le week-end.

Le SAR parabolique révèle que les traders ont le dessus.

Les crypto-monnaies continuent de maintenir une dynamique haussière à court terme, soutenues par les investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités sur le marché baissier. Le prix de LUNA a progressé à partir du support formé à 1,60 $ le 26 juillet dans une reprise en forme de V et a dépassé 2,10 $. Une zone de support plus élevée est nécessaire au cours de la session en cours, de préférence à 1,80 $, pour que le prix LUNA collecte plus de liquidités et prolonge le rallye vers le nord.

Terra publiera une mise à niveau logicielle pour l’acquisition de jetons LUNA

Terra a annoncé via Twitter le 20 juillet qu’il allait « mettre à niveau la blockchain Terra et ajouter trois nouvelles mises à jour ». La mise à niveau du logiciel permettra la création d’un compte d’acquisition par le biais de transactions. En termes plus simples, un compte d’acquisition est comme un compte séquestre créé par un projet crypto pour détenir les jetons des investisseurs afin d’empêcher la vente. Terra a ajouté que le calendrier d’acquisition serait également ajusté pour un portefeuille d’échange qui n’avait pas été correctement mis sur liste blanche chez Genesis. Suite à la mise à niveau, la communauté LUNA pourra recevoir des jetons d’acquisition via des transactions.

Un article de blog connexe indique que « cette proposition utilise la fonction de gouvernance de la mise à niveau logicielle pour permettre une mise à niveau en chaîne en douceur ». Par conséquent, la mise à niveau aura lieu au bloc 890 000 le 29 juillet.

Le projet de crypto-monnaie assiégé s’est efforcé de réparer sa réputation sur le marché après le crash de mai. Le prix LUNA peut prendre de l’ampleur, et la mise à niveau touchant le processus d’acquisition pourrait être le catalyseur indispensable.

Au moment de la rédaction, le prix LUNA a prolongé la correction baissière en dessous de 1,90 $ et se dirige vers un support à 1,80 $. Il est sorti de la reprise en forme de V en raison de la résistance à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur quatre heures et du prochain obstacle à 2,10 $.

Graphique LUNA/USD sur quatre heures

Du côté positif, le SAR parabolique est actuellement à la traîne du prix LUNA et indique que le prix LUNA pourrait avoir l’élan nécessaire pour récupérer deux niveaux critiques à 1,90 $ et 2,10 $. Comme le montre le graphique, les écarts entre les paraboles (points) s’élargissent, ce qui implique une force de queue plus puissante entraînant une hausse des prix. De plus, les investisseurs peuvent devenir plus intéressés par le jeton après la mise à niveau de l’acquisition.