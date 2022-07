De grands mouvements attendent le prix Tezos avec la reconnaissance du système de vote électronique Electis | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos atteint ce niveau bas ultime pour un rebond net.

Le système de vote électronique Electis de la blockchain a été salué par des partenariats avec les Nations Unies et les autorités françaises.

Les transactions XTZ approchent rapidement la barre du million par seconde.

Les investisseurs semblent reporter leur attention sur le marché des crypto-monnaies après le verdict de mercredi sur les taux d’intérêt de la Fed, lorsqu’elle a relevé les taux de 75 points de base, pour lutter contre la hausse de l’inflation. Bien que la plupart des analystes s’attendaient à un autre recul après la réunion du FOMC, le marché de la cryptomonnaie a fait des progrès significatifs, menés par la légère remontée du prix du Bitcoin au-dessus de 24 000 $.

Le prix de Tezos se négocie en hausse de 5,3 % au début de la séance américaine vendredi. Cette reprise se poursuivra probablement tout au long de la session, la volatilité accrue du marché se prolongeant jusqu’au week-end. Comme illustré dans le graphique de 12 heures ci-dessous, XTZ se maintient à 1,73 $ après avoir traversé la résistance formée par une ligne de tendance descendante critique.

Graphique XTX/USD sur 12 heures

Le recul des prix de Tezos est-il durable ?

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) sur 12 heures s’est récemment inversée en faveur de la tendance haussière. Une divergence positive formée avec le croisement de la moyenne mobile exponentielle 12 (EMA) au-dessus de la 26 EMA, a appelé davantage d’acheteurs à tirer le meilleur parti du passage prévu à 2,00 $. De plus, le MACD se situe dans la région positive alors que Tezos double sa réaction haussière à la hausse des taux d’intérêt.

Dans le même temps, l’indicateur Super Trend a le potentiel de continuer à propulser le prix XTZ à la hausse avec la présence d’un signal d’achat le 18 juillet. Les niveaux de support joueront également un rôle essentiel pour maintenir intacte la tendance haussière. Par conséquent, il est conseillé aux traders de surveiller la moyenne mobile simple (SMA) 50 sur 12 heures, la SMA 100 et la zone de congestion de l’acheteur principal à 1,45 $.

Adoption du système de vote Tezos Electis en hausse

Tezos a aligné des projets et des collaborations de haut niveau pour sa blockchain robuste et rapide. L’Electis, un système de vote électronique entièrement crypté et anonyme, est l’un des projets qui a placé Tezos sur la carte mondiale.

En plus d’être utilisé dans plus de 80 universités, Electis est expérimenté par les autorités françaises depuis octobre 2021. L’application se distingue par l’automatisation du processus de vote et la retransmission en temps réel des événements en direct.

Les dernières nouvelles de Tezos ont détaillé qu’au moins trois organisations des Nations Unies utilisent Electis, y compris les enfants de YOUNGO, une circonscription dirigée par des jeunes. Les autres organisations sont le SDG7 Youth Constituency et le Women and Gender Constituency (WGC).

Créer de l’utilité pour les projets de blockchain a été le plus grand défi, avec une différence marquée entre les projets robustes qui résistent à l’épreuve du temps et ceux qui disparaissent rapidement. Au fur et à mesure que l’adoption de Tezos augmente, la valeur du jeton est appelée à augmenter également et à devenir encore plus compétitive sur le marché.