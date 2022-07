Les traders font grimper le prix du Dogecoin alors que la communauté combat le FUD et les imitateurs | Cryptomonnaie

Timothy Stebbing de la Fondation Dogecoin a offert à la communauté un nouvel outil pour lutter contre l’incertitude du prix DOGE en utilisant Dogepedia.

Le prix du Dogecoin tente de sortir d’une tendance baissière pluriannuelle, offrant des gains de 4,5 % du jour au lendemain.

Les analystes pensent que le prix du Dogecoin est à la croisée des chemins et qu’un rallye pourrait suivre à une condition spécifique.

Timothy Stebbing a introduit un nouvel outil dans l’arsenal de la communauté Dogecoin pour lutter contre la peur, l’incertitude et le doute (FUD) à propos de DOGE. La pièce meme a commencé à se redresser après l’annonce de la hausse des taux du FOMC et a récupéré ses pertes des deux dernières semaines.

La Fondation Dogecoin annonce Dogepedia

Dogepedia, un répertoire complet de tout ce qui concerne Dogecoin, présenté par Timothy Stebbing, le chef de produit de la Dogecoin Foundation. Dogepedia est complet avec des guides Dogecoin et des FAQ. Contrairement à Wikipédia, le contenu n’est pas généré par l’utilisateur ; au lieu de cela, il est maintenu par la Fondation Dogecoin.

L’annonce se lit comme suit :

Dogepedia est la ressource contenant de la documentation, des guides, des FAQ et des ressources liées à Dogecoin. L’endroit idéal pour tous les scribes essayant d’en savoir plus sur Dogecoin et la crypto. Quelle connaissance ! Beaucoup waouh !

Dogepedia aidera les utilisateurs à identifier les imitateurs de Dogecoin et à combattre le FUD de l’écosystème. Chaque section contient des liens et des détails sur chaque sujet. Fait intéressant, la section FAQ et FUD aborde les critiques à plusieurs niveaux et aborde le récit selon lequel « Dogecoin est une blague ».

La section se lit comme suit :

Malgré la genèse de Dogecoin comme une blague, de plus en plus de gens commencent à réaliser la valeur utilitaire de Dogecoin en tant que monnaie légitime, efficace et fonctionnelle.

Les imitateurs font la queue contre Dogecoin

Les pièces de mème de crypto-monnaie et les jetons de métaverse qui imitent Dogecoin ont connu un pic d’adoption. L’utilité et la popularité croissantes de Dogecoin ont entraîné une rotation du capital chez les imitateurs et les concurrents au sein de l’écosystème crypto.

SDOG, renDOGE, The Doge NFT, ShibaDoge, Doge Elon et Doge Token sont quelques imitateurs qui ont été témoins d’un pic parallèlement au rassemblement dans DOGE. La communauté Dogecoin est désormais équipée pour lutter contre les imitateurs grâce à des FAQ et des informations détaillées contenues dans des guides sur Dogepedia.

Les analystes prédisent une reprise du Dogecoin

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Dogecoin est à un point décisif et que la pièce meme est prête à sortir de sa ligne de tendance pluriannuelle. Le prix du Dogecoin a enregistré des gains à deux chiffres au cours des deux dernières semaines et est prêt pour une reprise.

Pour les objectifs de prix et plus d'informations, regardez cette vidéo :