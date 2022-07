Le classique Ethereum triple presque, MATIC et UNI augmentent alors que juillet apporte un soulagement au marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Juillet a apporté un soulagement au marché de la cryptomonnaie, avec Ethereum classic (ETC), la pièce supposée morte et le clone pas si similaire du jeton Ethereum (ETH), et d’autres pièces en défaveur comme UNI et MATIC menant la reprise dans des actifs numériques d’une valeur marchande d’au moins 1 milliard de dollars.

ETC a ajouté 184% ce mois-ci, tandis que la solution de mise à l’échelle MATIC de Polygon et l’échange décentralisé UNI d’Uniswap ont respectivement gagné 102% et 86%, selon les données de CoinDesk. Le bitcoin leader de l’industrie (BTC) avait ajouté 20% et l’éther 60% au moment de la presse. La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a rebondi à 1,14 billion de dollars par rapport au creux de 762,82 milliards de dollars du mois dernier.

Les analystes ont déclaré que des facteurs spécifiques aux pièces sont en jeu parallèlement à la réinitialisation plus large du risque de marché.

La fusion d’Ethererum propulse le rallye ETC

« ETC est motivé par la spéculation selon laquelle les mineurs d’ETH iront à ETC et potentiellement, il pourrait y avoir un autre hard fork qui leur serait bénéfique », a déclaré Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock. Le moteur de ce mouvement est la « fusion » imminente d’Ethereum, combinant la blockchain de preuve de travail (PoW) du réseau avec une blockchain de preuve de participation (PoS) appelée Beacon Chain qui fonctionne depuis 2020.

Après la fusion, qui devrait avoir lieu le 19 septembre, Ethereum commencera à fonctionner comme une chaîne de points de vente, obligeant les acteurs du marché connus sous le nom de validateurs à miser ou détenir un nombre minimum de pièces pour confirmer les transactions en échange de récompenses. Dans un système PoW, les mineurs résolvent un problème de calcul pour vérifier les transactions.

La fusion indique que les mineurs d’Ethereum devront trouver une nouvelle maison, très probablement Ethereum Classic, qui est censée être la seule chaîne compatible avec les machines minières Ethereum.

« Le réseau minier d’Ethereum est composé de deux types de matériel : les ASIC et les GPU », a déclaré Sami Kasab de Messari dans un rapport de recherche. « Le problème avec les ASIC est qu’ils ne peuvent pas être réutilisés pour d’autres applications que l’extraction d’ETH. Ethereum Classic est la seule autre pièce PoW qui peut être extraite avec un ASIC ETH, car son algorithme de hachage est compatible avec l’algorithme d’ETH. »

Récemment, AntPool, le pool minier affilié à Bitmain, a investi 10 millions de dollars pour soutenir l’écosystème Ethereum Classic. Ethereum Classic est une version hard fork d’Ethereum, née d’un hack de The DAO, un contrat intelligent opérant sur la blockchain Ethereum, en 2016.

Graphique montrant les performances d’ETC, UNI et MATIC en juillet

Le gain d’ETC en juillet est cohérent avec une histoire de ralliement au moment des mises à niveau majeures d’Ethereum.

« Le rallye d’ETC en avril 2021 a coïncidé avec la mise à niveau d’Ethereum à Berlin. De même, ETC semble se rallier à la suite des attentes liées à la fusion », a déclaré la plate-forme de cryptomonnaie basée à Toronto FRNT Financial dans un e-mail, ajoutant que les investisseurs pourraient voir ETC comme une couverture. face aux difficultés potentielles du changement.

ETC a été évalué à un sommet de 3 mois et demi de 45 $ sur les principales bourses tôt aujourd’hui.

Polygon fait le bon bruit

MATIC semble récolter les fruits des plans d’expansion et des annonces de partenariat de Polygon.

La solution de mise à l’échelle a affecté 20 millions de dollars pour aider les projets à migrer vers sa plate-forme à partir de la blockchain Terra. Disney a déclaré plus tôt ce mois-ci que Polygon était l’une des six entreprises sélectionnées pour un programme d’accélérateur de développement commercial. Par ailleurs, Polygon a déclaré qu’il construisait un zkEVM, ou système à connaissance zéro, dans le but de réduire les frais de transaction de 90 % par rapport à Ethereum.

Selon FRNT Financial, le plan zkEVM a ajouté à l’enthousiasme dans l’écosystème.

Polygon facilite les transactions plus rapides et moins chères en exécutant des sidechains ou des réseaux tangentiels aux côtés de la blockchain Ethereum principale. La mise à l’échelle fait référence à l’augmentation du débit du système, tel que mesuré par les transactions par seconde.

MATIC a approché 1 $ tôt vendredi, le plus haut depuis le 9 mai.

Changement de frais haussier d’Uniswap

Bien qu’UNI ne soit pas le seul jeton associé à la finance décentralisée (DeFi) à se rallier, sa surperformance peut résulter de la décision de la communauté Uniswap d’approuver une proposition de « changement de frais » qui oriente une partie des frais de négociation vers les détenteurs d’UNI.

Une fois la proposition mise en œuvre, environ 10% des frais de négociation pourraient revenir aux détenteurs d’UNI, selon Ilan Solot, partenaire du fonds spéculatif crypto TagusCapital. Actuellement, ils ne reçoivent aucune part des revenus du protocole, contrairement aux détenteurs de jetons SUSHI et de jetons CRV. La totalité du montant collecté sur les frais de négociation de 0,3% de la bourse va aux fournisseurs de liquidités.

« Les détenteurs d’UNI ont voté massivement en faveur de la proposition ; maintenant c’est une question de mise en œuvre. Il semble que ce serait 10 % des frais de négociation, estimés à 20-40 000 $ par jour pour le Trésor. Évidemment, cela a eu un impact positif sur le Jeton UNI », a écrit Solot dans la mise à jour quotidienne du marché de jeudi.

UNI changeait de mains à 8,9 $ au moment de la rédaction, après avoir atteint un sommet de 3 mois et demi de 9,84 $ jeudi.