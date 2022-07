Bitcoin sort de la fosse mais n’est pas encore prêt à voler | Cryptomonnaie

Bitcoin a fermé jeudi près de 24 000 $, retestant cette zone après une tentative infructueuse de grimper plus haut au milieu de la semaine dernière. La première crypto-monnaie a ajouté 3,8 % sur 24 heures, soit à peu près autant qu’elle a gagné au cours des sept derniers jours. Ethereum a ajouté 4,8% en 24 heures, à 1720$. Les altcoins du top 10 ont gagné entre 3,8 % (BNB) et 10 % (Solana).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 3,8 % pour atteindre 1,1 billion de dollars du jour au lendemain.

Bitcoin a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours pendant deux jours. Clôturer la semaine au-dessus de 22 700 serait un retour révélateur sur le territoire au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines.

Une telle disposition technique pourrait inspirer les acheteurs au détail. D’autres facteurs sont à l’œuvre pour les institutionnalistes, notamment une reprise de la demande d’actifs risqués et un recul du dollar par rapport à des sommets pluriannuels.

Cependant, l’image à long terme et dans son ensemble joue contre les acheteurs. Tant que nous verrons un resserrement des conditions monétaires et économiques, le marché de la cryptomonnaie doit évoluer à contre-courant. Par ailleurs, l’opinion largement répandue de Guggenheim Partners reste que l’industrie n’a pas encore été « débarrassée » des participants en détresse. La crypto sera en difficulté à long terme en raison de la pression réglementaire et d’un manque de support institutionnel solide.

Selon le FMI, le marché des crypto-monnaies chutera si l’économie entre en récession. Les données préliminaires du PIB américain publiées jeudi ont confirmé le début d’une récession technique dans le pays.

Le Royaume-Uni a suggéré que les crypto-monnaies soient traitées comme un nouveau type de propriété, ce qui faciliterait grandement la protection des investisseurs dans cet instrument.