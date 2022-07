Ciel clair pour le prix Ethereum jusqu’à 2 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a renversé la barrière de résistance de 1 700 $ en un niveau de support, signalant une résurgence de l’élan haussier.

Sans obstacle en vue jusqu’à 2 000 $, tout ce que l’ETH doit faire est de rester au-dessus de la barre des 1 700 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 1 543 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix Ethereum a fait l’impensable au cours des dernières 24 heures et a transformé un obstacle important en une rampe de lancement. Il ne reste plus à l’ETH qu’à maintenir cet élan et à franchir de nouveaux obstacles.

Le prix Ethereum tire le meilleur parti de la pire situation

Le prix d’Ethereum a parcouru le dernier kilomètre après avoir échoué à retester la barrière de résistance de 1 700 $ les 25 et 28 juillet. Cependant, il était logique que l’ETH s’épuise car il avait augmenté d’environ 65 % entre le 13 et le 24 juillet.

Le rallye induit par le FOMC semble avoir eu plus à donner. Après une brève consolidation autour des 1 600 $, le prix d’Ethereum a déclenché une autre montée qui a non seulement retesté l’obstacle de 1 700 $, mais a également poussé au-dessus.

Il s’agit d’un développement significatif pour les traders ETH avec plus de potentiel à l’horizon. Mais cet optimisme dépend de la capacité des acheteurs à protéger le niveau de support nouvellement inversé de 1 700 $.

Dans un cas haussier, le niveau psychologique de 2 000 $ serait la prochaine cible, mais ce mouvement pourrait s’étendre à une barrière de résistance appropriée à 2 158 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent bonnes pour le prix d’Ethereum, une ventilation du niveau de support de 1 700 $ révélerait un sommet époustouflant. Dans un tel cas, la baisse de l’élan pourrait faire baisser l’ETH pour revoir le niveau de support de 1 543 $.

Ici, les acheteurs auront une autre chance de déclencher un rallye. Cependant, un chandelier quotidien proche de ce niveau invalidera la thèse haussière de l’ETH et catalysera potentiellement un autre crash à 1 080 $.