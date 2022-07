L’optimisme de l’été et pourquoi le jeton Ethereum Layer-2 a explosé du jour au lendemain avec des gains de 55% | Cryptomonnaie

Solution Ethereum Layer-2 L’optimisme a explosé du jour au lendemain, offrant aux traders 55% de gains.

Les développeurs d’Ethereum ont signalé des progrès continus dans les tests du nouveau système, organisant une série d’événements avant la fusion.

Optimism a récemment dévoilé Bedrock, son architecture de rollups améliorée à EthCC à Paris.

Les développeurs d’Ethereum ont signalé une croissance constante et un développement en bonne voie avant la fusion. La solution de mise à l’échelle de la couche 2 de l’altcoin a explosé du jour au lendemain, offrant aux investisseurs des gains de 55 % sur leur investissement.

L’optimisme fait irruption dans un rassemblement massif avant la fusion

Optimism, l’une des plus grandes solutions de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum, a récemment connu un rallye massif du jour au lendemain. L’altcoin a enregistré des gains à deux chiffres, offrant aux investisseurs la possibilité de réaliser 55% de bénéfices du jour au lendemain.

Il y a trois raisons principales aux gains explosifs d’Optimism. Les analystes de Bloomberg estiment que le rallye observé dans Ethereum et les actifs associés signale la confiance des investisseurs dans la transition vers la preuve de participation. Le changement devrait avoir lieu en septembre, et depuis que les développeurs ont signalé des progrès continus vers la fusion, Ethereum et les crypto-monnaies associées, y compris les solutions de couche 2, ont explosé.

Les développeurs derrière Optimism ont participé à la conférence EthCC à Paris et ont offert des informations sur :

Mise à niveau des cumuls optimistes grâce à Cannon, une architecture à l’épreuve des pannes de nouvelle génération.

Optimism a présenté Bedrock, la prochaine mise à jour majeure du protocole.

Ces développements tracent l’avenir d’Optimism et la croissance de l’écosystème au cours des prochains mois. Optimism a révélé ses plans pour adopter le Proto-Danksharding ou EIP-4844 de manière durable et efficace. Les nouvelles du développement en bonne voie et des événements communautaires ont alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Optimisme L’été approche ?

rektGEMS, un analyste crypto de premier plan, a évalué les performances des projets sur le réseau Optimism et la croissance explosive d’Optimism. L’analyste a noté que:

1. Optimism (OP) a surperformé Ethereum (ETH) au cours des deux dernières semaines de plus de 100 %.

2. La TVL d’Optimism a presque doublé en juillet 2022

VelodromeFi, un marché central de négociation et de liquidité, a connu une augmentation de 600 % de sa valeur totale verrouillée. Le projet est maintenant le premier échange décentralisé sur l’Optimisme. L’analyste fait la lumière sur la proposition de subvention OP et identifie les projets qui pourraient être témoins d’un rallye en réponse à la croissance explosive de l’écosystème Optimisme.

Les analystes de Netcost-Security prédisent un revirement du prix Ethereum

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont prédit un revirement de l’altcoin. Les analystes pensent qu’Ethereum pourrait voir un nouveau test de 1 000 $ dans un éventuel renversement de tendance. Pour les objectifs de prix et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :