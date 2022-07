La Fed demande à Voyager de supprimer les « faux » dépôts de réclamations assurés par la FDIC | Cryptomonnaie

Le prêteur Cypto Voyager Digital a été chargé de supprimer les déclarations « fausses et trompeuses » selon lesquelles les comptes de dépôt de ses utilisateurs sont assurés par la FDIC.

Dans une lettre conjointe écrite le 28 juillet par Seth Rosebrockfrom et Jason Gonzalez, avocat général adjoint de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) à Voyager Digital, les auteurs ont déclaré que les représentations « probablement induites en erreur et ont été invoquées » par les clients. qui ont placé des fonds auprès de Voyager qui n’y ont plus accès.

Ces représentations sont fausses et trompeuses et, sur la base des informations dont nous disposons à ce jour, il semble que les déclarations ont probablement induit en erreur et ont été invoquées par les clients qui ont placé leurs fonds auprès de Voyager et n’ont pas un accès immédiat à leurs fonds.

La Fed et la FDIC allèguent que Voyager « a fait diverses représentations en ligne, y compris son site Web, son application mobile et ses comptes de médias sociaux », ce qui suggérait qu’il s’agissait de :

« (1) Voyager lui-même est assuré par la FDIC ; (2) les clients qui ont investi avec la plate-forme de crypto-monnaie Voyager recevraient une couverture d’assurance FDIC pour tous les fonds fournis à, détenus par, sur ou avec Voyager ; et (3) la FDIC assurerait les clients contre la défaillance de Voyager elle-même.

La lettre exigeait par ailleurs que Voyager fournisse une confirmation écrite de sa conformité aux demandes du régulateur dans les deux jours ouvrables et fournisse une liste complète de toutes les déclarations concernant toute référence à l’assurance FDIC dans les 10 jours.

Il a également averti que même si Voyager répondait aux exigences énoncées dans la lettre de cessation et d’abstention, cela n’empêcherait pas le régulateur de prendre d’autres mesures si cela était jugé approprié.

Le site Web de Voyager indique actuellement qu’il a travaillé avec la FDIC pour mettre à jour et clarifier le langage entourant l’assurance FDIC sur son site Web au début de 2021 et au début de 2022.

Actuellement, le langage entourant l’assurance FDIC stipule que les USD dans le compte en espèces Voyager sont détenus à la Metropolitan Commercial Bank (MCB) et sont assurés par la FDIC.

L’assurance FDIC ne protège pas contre l’échec de Voyager, mais pour être clair : Voyager ne détient pas les liquidités des clients, ces liquidités sont détenues à la MCB.

Cointelegraph a contacté Voyager pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse immédiate au moment de la publication.

Le 6 juillet seulement, Voyager Digital a déposé son bilan, invoquant des dettes allant jusqu’à 10 milliards de dollars envers environ 100 000 créanciers au milieu des turbulences du marché initialement causées par l’effondrement de l’écosystème Terra et qui se sont ensuite aggravées lorsque le fonds spéculatif singapourien Three Arrows Capital (3AC) a fait défaut sur un prêt de 670 $. millions de prêt sur.