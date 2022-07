Ce que indique ce point décisif pour le prix XRP | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a créé un double creux à 0,326 $ et a augmenté de 16 % au cours des 48 dernières heures

Bien que ce mouvement soit haussier, il fait face à l’obstacle de 0,381 $ ; un échec à le surmonter pourrait entraîner une correction.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,381 $ invalidera la thèse baissière de Ripple.

Le prix du XRP a montré de la force en rebondissant sur un niveau de support stable et en déclenchant une montée en flèche au cours des deux derniers jours. Aussi haussier que cela puisse paraître, les investisseurs doivent rester prudents car le rallye pourrait soit s’épuiser et retracer, soit éclater et s’étendre.

Prix ​​XRP à un point d’inflexion

Le prix du XRP a dépassé la ligne de tendance à la baisse, suggérant que les acheteurs avaient terminé. Cependant, après avoir formé un double fond à 0,326 $, les traders Ripple sont revenus avec une vengeance. En conséquence, l’altcoin a déclenché une ascension de 16 % en moins de 72 heures.

Ce rallye impressionnant fait actuellement face à une décision qui décidera de sa prochaine ligne de conduite. Un mouvement rapide au-dessus de 0,381 $ le faisant basculer dans un plancher de support ou un retracement qui revisite la barrière de 0,340 $.

À en juger par le sentiment du marché, un retracement semble plausible, surtout si le prix du Bitcoin fait demi-tour. Dans un tel cas, le prix XRP a le niveau de support de 0,340 $ sur lequel se rabattre. Dans le cas où cette barrière serait brisée, les teneurs de marché pourraient facilement faire glisser le jeton de remise pour balayer le niveau de 0,326 $.

En raison de la formation d’un modèle à double fond, il y a une tonne de liquidités buy-stop en dessous de ce niveau, ce qui en fait un niveau évident à balayer du point de vue des teneurs de marché.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix du XRP produit un chandelier quotidien au-dessus de 0,381 $, la thèse baissière sera invalidée. Un tel développement pourrait voir le prix XRP étendre le rallye au prochain obstacle à 0,439 $.