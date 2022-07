Elliott Wave View : Rallye impulsif à Ethereum [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme de la vague d’Elliott dans Ethereum (ETHUSD) suggère que le rallye à partir du plus bas du 18/06/2022 se déroule sous la forme d’une structure d’impulsion à 5 vagues. En hausse par rapport au plus bas du 18/06/2022, la vague (1) s’est terminée à 1281,43 et le recul de la vague (2) s’est terminé à 996,12 Ethereum s’est ensuite rallié à la vague (3) vers 1663,65, et les creux de la vague (4) se sont terminés à 1356. Subdivision interne de la vague ( 4) subdivisé en une structure Elliott Wave en zigzag. En baisse de la vague (3), la vague A s’est terminée à 1496,67, la vague B s’est terminée à 1554,16 et la vague C s’est terminée à 1356,26.

Le rallye de la vague (5) est actuellement en cours comme une autre impulsion à un degré moindre. La hausse de la vague ((i)) s’est terminée à 1458,36 et les creux de la vague ((ii)) se sont terminés à 1421,34. Ethereum a ensuite augmenté dans la vague ((iii)) vers 1677,51 et le recul dans la vague ((iv)) s’est terminé à 1594,80. La vague supérieure de la dernière étape ((v)) s’est terminée à 1785,52, ce qui a terminé la vague 1. Le recul de la vague 2 est maintenant en cours pour corriger le cycle du plus bas du 26/07/2022 en 3, 7 ou 11 swings avant la prochaine étape plus élevée. Dans la mesure où le pivot au plus bas de 1356,26 reste intact, attendez-vous à ce que le repli trouve un support dans le swing de 3, 7 ou 11 pour une nouvelle hausse.

