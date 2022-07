Prédiction du prix ApeCoin : quelle est la prochaine étape pour l’APE après un rallye de 33 % ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin montre une faiblesse après un rallye de 33% car il produit de longues mèches supérieures avec des corps courts.

Une panne du niveau de 6,58 $ déclenchera un effondrement de 24 % à la barrière de support de 5,16 $.

D’autre part, si le niveau de support de 7,28 $ est dépassé, la thèse baissière sera invalidée.

Le prix d’ApeCoin montre que sa forte reprise touche à sa fin. Cette évolution sera confirmée une fois que l’APE aura produit un chandelier de quatre heures près d’un niveau de support immédiat.

Le prix ApeCoin se prépare pour un demi-tour

Le prix de l’ApeCoin a balayé les creux des 19 et 21 juillet formés à 5,60 $ le 26 juillet, mais s’est rapidement rétabli, indiquant la présence d’un sentiment haussier. En conséquence, l’APE a rebondi de 32 % et a dépassé le plus bas du 22 juillet et collecté des liquidités.

Après cet événement, les trois chandeliers sur la période de quatre heures avaient de longues mèches supérieures et de petits corps, dénotant une augmentation de la pression de vente. Une confirmation qu’un renversement est en place arriverait après que l’APE ait transformé le support de 6,58 $ en une barrière de résistance.

Ce mouvement confirmera que la dynamique baissière est supérieure à la pression d’achat et déclenchera un mouvement qui pourrait revoir le niveau de support de 5,16 $. Au-delà de cette barrière, un nouveau mouvement à la baisse est peu probable en raison de la consolidation intervenue entre le 25 juin et le 12 juillet.

Dans un cas très baissier, où les vendeurs traversent cette zone de consolidation, ils seront récompensés par des liquidités sous la forme d’arrêts de vente en dessous du niveau de support de 4,28 $.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si les acheteurs font un retour, poussant l’APE au-dessus du niveau de support de 7,28 $, cela indiquera une résurgence de l’élan haussier. Si le prix ApeCoin produit un chandelier quotidien au-dessus de ce niveau, cela invalidera la thèse baissière.