First Mover Asia : Les gains récents de Bitcoin ont été faibles. Qu’est-ce qui fera monter son prix ? | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) : 23 841 $ + 4,0 %

Éther (ETH) : 1 719 $ + 5,1 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 072,43 +1,2 %

Or : 1 771 $ l’once troy + 3,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,68 % −0,05

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin, Ether et autres cryptos majeurs augmentent à nouveau

De James Rubin

Les taux d’intérêt sont en hausse. Le produit intérieur brut (PIB) américain est en baisse.

Mais les investisseurs en crypto ont aimé ce qu’ils ont entendu récemment sur les efforts de lutte contre l’inflation et la voie économique possible alors que le bitcoin, l’éther et la plupart des autres actifs numériques majeurs ont grimpé généreusement pour une troisième journée consécutive.

Le bitcoin s’échangeait récemment à près de 23 900 dollars, soit un gain de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, alors que les marchés continuaient d’adopter les dernières mesures prises par la banque centrale américaine pour juguler l’inflation et des indicateurs montrant que l’économie ralentissait mais ne tombait pas en récession. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a craqué 24 000 $ pour la première fois en plus d’une semaine à un moment donné malgré la chute du PIB plus fortement que prévu.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière derrière le bitcoin, a bondi de plus de 1 700 $ pour la première fois depuis début juin. D’autres cryptos majeurs étaient profondément dans le vert avec ETC et BCH en hausse de plus de 20% à un moment donné.

« L’appétit pour le risque est de retour après une deuxième contraction consécutive de l’économie américaine, ce qui augmente les chances que la Fed envisage de se resserrer à un rythme plus lent lors de la prochaine réunion politique en septembre », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché Amériques pour Oanda. dans un e-mail.

Moya a noté des gains sur les marchés boursiers qui ont également augmenté pour la troisième journée consécutive avec le Nasdaq axé sur la technologie, le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average, tous en hausse de plus d’un point de pourcentage. Mais il a également émis une mise en garde, écrivant que bien que le rallye des actifs risqués ait été une aubaine pour la crypto, « les commerçants ne devraient pas être surpris si les actions » finissaient par s’estomper « .

Incertitude économique

Le rapport sur le PIB de jeudi a stimulé plus d’incertitude quant à une économie mondiale qui a subi un coup de poing après l’autre pendant plus de neuf mois. Le PIB a diminué à un rythme annualisé de 0,9 % au deuxième trimestre, marquant deux trimestres consécutifs de contraction économique, que de nombreux économistes ont traditionnellement définie comme une récession. Les données publiées jeudi matin par le département américain du Commerce étaient pires que les prédictions consensuelles d’une contraction de 0,5%, mais étaient légèrement meilleures que les attentes « chuchotées » d’une baisse de 1% ou plus. Le PIB a plongé de 1,6 % au premier trimestre.

Cependant, de nombreux économistes – et même le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen – se sont abstenus d’appeler une récession car d’autres facteurs comme le marché du travail montrent des signes d’une économie forte. Le gouvernement et la Fed s’en remettent au Bureau national de recherche économique (NBER) pour déclarer une récession, qui prend en compte l’emploi, le revenu personnel et la production industrielle, en plus du PIB.

Yellen a déclaré aux journalistes jeudi après l’annonce du PIB que la définition d’une récession est un « affaiblissement généralisé de l’économie » et « ce n’est pas ce que nous voyons en ce moment ».

Mercredi, les investisseurs avaient réagi favorablement à la hausse des taux de 75 points de base de la banque centrale américaine et aux signaux accommodants de Powell selon lesquels la Fed pourrait ne pas avoir à relever ses taux dans quelques mois.

Pendant ce temps, l’appel nominal de la faillite cryptomonnaie s’est allongé jeudi avec l’échange cryptomonnaie assiégé Zipmex déposant des demandes à Singapour cherchant une protection face à la menace d’une action en justice de la part des créanciers. Les avocats de Zipmex, Morgan Lewis Stamford, ont déposé cinq demandes le 22 juillet au nom des différentes entités du cabinet demandant des moratoires sur les procédures judiciaires pouvant aller jusqu’à six mois.

Et le prêteur crypto Voyager Digital a reçu l’ordre des régulateurs bancaires américains de cesser de faire des déclarations erronées selon lesquelles la société était assurée par le gouvernement. Voyager Digital a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 auprès d’un tribunal américain au début du mois.

Moya d’Oanda cherchera une boîte de bitcoins pour au moins maintenir son seuil supérieur actuel, signe que l’hiver crypto « est vraiment terminé ».

« Bitcoin fait face à une résistance provisoire au niveau de 24 000 $, mais si cela ne peut pas contenir le prix des traders, il pourrait s’étendre vers la région de 27 500 $ », a-t-il écrit.

Qu’est-ce qui conduira un vrai rallye Bitcoin?

Par Sam Reynolds

Bitcoin est à nouveau en hausse après que la Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle augmentait les taux d’intérêt de 75 points de base pour lutter contre l’inflation persistante, atteignant et dépassant les attentes.

Bitcoin a répondu en augmentant de 10% dans les heures qui ont suivi l’annonce et de plus de 5% jeudi à un moment donné pour dépasser 24 000 $ pour la première fois en plus d’une semaine.

Voir tout le tableau en vert est un changement agréable par rapport aux marchés baissiers : une mer de baisses rouges et quotidiennes.

Mais le seuil de 24 000 $ est loin d’être celui auquel nous pensions tous qu’il recevrait le support institutionnel et l’intérêt qu’il suscite. Alors, comment sort-il de ce marasme ?

Les parties prenantes ne sont pas tout à fait sûres. Tout le monde sait que le bitcoin est un actif à risque. Mais son destin est-il à jamais lié aux actions ? Après tout, le premier cas d’utilisation du bitcoin, et son rallye, a eu lieu en 2013 lorsque les déposants chypriotes l’ont utilisé comme un actif pour préserver le capital en période de risque – un contraste frappant avec le fait qu’il s’agit d’un actif risqué. S’exprimant lors du festival Consensus 2022 de CoinDesk, le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a déclaré que le bitcoin ne « se négociera pas bien avant que la Fed ne recule et ne lève le pied » et pense qu’il touchera le fond avant les actions américaines.

« J’espère que d’ici le quatrième trimestre, l’économie ralentira suffisamment pour que la Fed dise que nous allons faire une pause, puis vous verrez le prochain cycle crypto commencer », a-t-il déclaré. « Ensuite, le bitcoin se séparera des actions et dirigera les marchés. »

Bill Cannon, responsable de la gestion de portefeuille ETF chez le gestionnaire de fonds d’actifs numériques Valkyrie Investments, considère que le bitcoin est lié aux actions et que l’environnement macro dicte son prix dans un avenir prévisible.

« La plupart des signes indiquent que les États-Unis sont en récession, bien que le président Powell ait insisté à plusieurs reprises sur le contraire, et la confirmation de cela enverra probablement des actifs vers le sud », a déclaré Cannon dans un e-mail à CoinDesk.

Récession, oui ?

Cannon a écrit qu’il y avait deux choses qui retenaient l’entreprise: le président de la Fed, Jerome Powell, a refusé de fournir de nouvelles indications sur les taux avant la réunion du FOMC de septembre, et a également déclaré que « nous devons avoir une période de croissance inférieure au potentiel pour créer du mou comme ainsi qu’un marché du travail qui s’affaiblit. »

« Cela ressemble énormément à une récession, et nous nous attendons à ce qu’elle dure plus longtemps que beaucoup ne le pensent – ​​cela réduira tous les actifs à risque, y compris le Bitcoin et d’autres actifs numériques », a écrit Cannon.

Malgré le fait que Powell ait refusé de fournir des indications sur les taux, d’autres voient cette dernière réunion de hausse des taux – ne dépassant pas – les attentes comme le premier signe d’une Fed plus accommodante.

« Nous assistons à une cassure très nette à la hausse, qui a commencé avant les données, voyant les institutions prendre des positions lourdes sur le dos d’une position plus accommodante de la FED », a écrit le courtage d’actifs Secure Digital Markets dans une chaîne Telegram, CoinDesk précédemment rapporté.

Le nombre continue d’augmenter, mais ce qui le remet là où il était autrefois reste clairement un mystère.

