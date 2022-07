La norme des «deux quarts» est simple, mais la définition du Bureau national de la recherche économique donne aux décideurs une marge de manœuvre bien nécessaire. Pour Bitcoin, la sémantique n’a pas d’importance.

La récession – ou le mot « R » comme l’appellent les politiciens – apparaît dans toutes les conversations ces jours-ci, et avec raison.

Le rapport sur le produit intérieur brut d’aujourd’hui a montré que l’économie américaine s’est contractée pour un deuxième trimestre consécutif, et si vous avez prêté une attention particulière au cours de macroéconomie, vous commencerez probablement à paniquer.

De nombreux étudiants en économie apprennent à un moment donné que « deux trimestres consécutifs de déclin » équivaut à la définition d’une récession. Mais ça dépend à qui on demande. Et ces jours-ci, si vous écoutez les décideurs politiques, ils pointent vers une norme tout à fait différente.

Le National Bureau of Economic Research (NBER), auquel la plupart des analystes et des responsables américains s’en remettent pour déterminer le calendrier des cycles économiques, affirme qu’une récession est définie par plus que le PIB.

Une récession est « une baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois », selon le NBER. La subjectivité inhérente donne aux décideurs politiques, y compris la Réserve fédérale, une marge de manœuvre indispensable – très différente de la définition facile à classer des «deux quarts».

« C’était simple à comprendre, c’était noir sur blanc », a déclaré David Wessel, chercheur principal en études économiques à la Brookings Institution et ancien rédacteur économique du Wall Street Journal. « La définition du NBER est un peu molle, pour une bonne raison, car il y a beaucoup de facteurs. »

Le NBER a été créé en 1978, et en remontant dans l’histoire, « deux trimestres consécutifs de baisse du PIB » était la seule définition qui existait, a déclaré Wessel.

Le PIB pourrait indiquer comment se porte l’économie, mais les chiffres sont souvent révisés, la révision moyenne dans le temps étant de 1,5 %. C’est pourquoi l’approche du NBER pourrait fournir une évaluation plus utile, même si, la plupart du temps, la norme des « deux quarts » fonctionne toujours.

« L’écart entre la production et les revenus est particulièrement important au premier trimestre de cette année, ce qui amène certaines personnes à penser que le PIB sera probablement révisé et ne sera peut-être pas négatif au premier trimestre », a déclaré Wessel. .

Deux secrétaires adjoints du département du Trésor américain ont écrit cette semaine un long article sur le Web exposant ce qu’ils ont décrit comme des « preuves considérables » que « l’économie n’est pas actuellement en récession », même si le PIB s’est contracté pendant deux trimestres consécutifs.

Un correspondant de Fox News a demandé cette semaine à un porte-parole de la Maison Blanche pourquoi l’administration du président Joe Biden « essayait de redéfinir la » récession « » alors que « nous comprenons tous qu’une récession correspond à deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB ». (« Ce n’est pas la définition », a déclaré le porte-parole.)

De même, lors d’une conférence de presse cette semaine, un journaliste a demandé au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’il considérerait que l’économie américaine serait en récession si le PIB diminuait au deuxième trimestre.

« La Fed ne porte pas de jugement là-dessus », a déclaré Powell. « Cependant, si vous pensez à ce qu’est réellement une récession, il s’agit d’un déclin généralisé dans de nombreuses industries qui dure plus de deux mois et il y a un tas de tests spécifiques. Et cela ne ressemble tout simplement pas à ça.

Plus tôt jeudi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réitéré le point de Powell, affirmant qu’une « bataille sémantique » pour savoir si le pays est en récession doit être « évitée », et qu’une récession est un « affaiblissement généralisé de l’économie » et » ce n’est pas ce que nous voyons en ce moment.

Qu’est-ce que cela indique pour le bitcoin ?

Pour les commerçants de crypto-monnaies, et plus particulièrement de bitcoins, la question est : est-ce même important à ce stade si les États-Unis sont en récession ?

La réponse est probablement non.

« Nous apprenons lentement que le bitcoin n’est pas une » réserve de valeur « mais plutôt une » réserve de valeur excédentaire « », a déclaré Jeff Dorman, directeur des investissements chez le gestionnaire d’actifs numériques Arca Funds. » Que nous soyons ou non dans une récession n’est pas pertinente.

La richesse négative alimentée par la baisse de la confiance et des dépenses des entreprises, ainsi que par les revenus des entreprises, entraîne une baisse de la demande de bitcoins, a déclaré Dorman, mais d’un point de vue structurel, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière n’est pas affectée.

« Le bitcoin n’est rien de plus qu’une option d’achat sur un avenir où le bitcoin est utilisé comme monnaie réelle face à la baisse de confiance dans le fiat », a-t-il déclaré. « En conséquence, le prix du bitcoin reflète simplement si oui ou non cette probabilité augmente ou diminue, et de ce point de vue, une récession pourrait en théorie augmenter la probabilité que les investisseurs recherchent une alternative au fiat gouvernemental. » Fiat est un terme que de nombreux analystes cryptomonnaies utilisent pour décrire les espèces émises par le gouvernement qui ne sont garanties par aucune marchandise physique comme l’or.

Étant donné que la plupart des marchés, y compris les marchés de la crypto-monnaie, ont déjà subi des pertes importantes cette année en raison de l’incertitude macroéconomique, il reste à voir s’il serait important de qualifier cette période de «récession» ou de la laisser sans étiquette.

« Je me fiche d’une récession », a déclaré Bob Iacchino, stratège en chef chez Path Trading Partners et co-gestionnaire de portefeuille chez Stock Think Tank. « Vous ne faites que nommer une période et nommer une période économique, mais je me fiche que vous la nommiez. Les gens souffrent ou non. »

Le bitcoin et la plupart des autres crypto-monnaies se sont redressés depuis la conférence de presse accommodante de Powell mercredi et le chiffre du PIB de jeudi. Le bitcoin changeait de mains au-dessus de 24 000 $ jeudi soir, en hausse de 8 % au cours des dernières 24 heures.

« Le rallye des marchés à risque pourrait intégrer prématurément un ralentissement potentiel des hausses de taux en réaction à l’impression négative du PIB », a déclaré Paul Eisma, responsable de la négociation chez XBTO Group.

« Nous sommes dans un environnement axé sur les données, donc tous les chiffres économiques qui font allusion à un ralentissement de la demande et de la croissance, ou à un ralentissement de l’inflation, les attentes d’inflation soutiendront les actifs à risque, y compris le bitcoin, la crypto. »

Comparé à tout cela, le mot « R » pourrait n’être qu’une distraction.