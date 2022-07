La sauce secrète derrière l’explosion des prix d’AVAX | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a explosé lors du rallye crypto post-FOMC, affichant des gains à deux chiffres du jour au lendemain.

L’USDC natif de Stablecoin sur le réseau d’Avalanche a atteint un niveau record, dépassant 1,6 milliard de dollars.

Les analystes ont prédit qu’AVAX poursuivrait son rallye et ont révélé une perspective haussière sur l’altcoin.

Le prix de l’avalanche a explosé avec des gains à deux chiffres lors du rallye crypto post-FOMC. Le prix AVAX a affiché des gains de 10,4 % du jour au lendemain, rompant sa tendance à la baisse.

Le solde natif de l’USDC sur Avalanche a dépassé 1,6 milliard de dollars

Luigi Demeo, responsable de DeFi chez AvaLabs, a annoncé que le solde natif de l’USDC sur Avalanche avait dépassé 1,6 milliard de dollars, atteignant un niveau record. L’USDC natif est le stablecoin sur Avalanche qui ne dépend pas du réseau Ethereum, ce qui renforce le réseau AVAX contre son concurrent Ethereum.

La caractéristique déterminante de l’USDC natif est qu’il ne comporte aucun risque de pont, ce qui le rend idéal. Le « risque de pont » découle de la vulnérabilité des ponts inter-chaînes – utilisés pour transférer différentes crypto-monnaies – au piratage. La disponibilité de l’USDC est un signe haussier pour le réseau AVAX car le stablecoin pourrait être échangé contre AVAX.

La finance décentralisée (DeFi) et d’autres applications sur le réseau Avalanche ont accès à la liquidité native de l’USDC, éliminant ainsi le besoin de ponts de jetons coûteux et de jetons enveloppés non pris en charge. La liquidité de l’USDC contribue à alimenter la croissance rapide de l’écosystème Avalanche dans le cadre du réseau plus large de chaînes de blocs et d’entreprises qui profitent chaque jour des transactions USDC rapides et à faible coût.

Offre totale d’USDC natif

Gamestar a récemment confirmé un partenariat officiel avec le développeur de blockchain Ava Labs. Ce développement haussier permettra à Gamestar d’apporter des marques de divertissement emblématiques sur le Web3 avec des fonctionnalités de jeu pour gagner.

Le partenariat s’appuie sur l’expérience de développement de blockchain d’Ava Lab et renforce l’utilité du réseau.

Avalanche dévoile un nouveau look

Avalanche a offert aux utilisateurs un nouvel explorateur, qui facilite la recherche et la navigation sur le réseau principal. Le réseau a annoncé que la libération est le nombre croissant de sous-réseaux Avalanche lancés sur la chaîne.

Il est devenu essentiel pour les utilisateurs et les constructeurs d’être équipés d’outils et de données de qualité pour aider leur écosystème en pleine croissance et présenter leurs produits. Avalanche a donné aux créateurs de sous-réseaux les garanties d’un support technique et d’outils prêts pour le Web-3, en leur offrant la « Charte des droits du constructeur de sous-réseaux ».

Les analystes sont optimistes sur le prix d’Avalanche

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Avalanche et ont révélé une perspective haussière sur l’actif, affirmant qu’une fois que le prix d’Avalanche dépasse 26,3 $, une course jusqu’à 28 $, 30 $ et l’objectif haussier de 33,5 $ est possible.

La récente baisse du prix d’Avalanche était un mouvement impulsif, affirment-ils, et l’altcoin est prêt à rebondir, à franchir 26,3 $ et à profiter d’un rallye prolongé. Lors de la prochaine vague, Avalanche pourrait étendre ses gains à 33,5 $.

Pour plus d’informations, les niveaux de prix et les détails, consultez la vidéo ci-dessous.