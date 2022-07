Le prix de Safemoon sort d’un rallye en forme de V en milieu de semaine, alors que les baissiers se préparent à prendre le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon ne parvient pas à atteindre un objectif de récupération en forme de V à 0,00049 $, citant une activité de vente accrue à 0,00040 $.

SFM devrait se négocier entre 0,00037 $ et 0,00045 $, à moins qu’une rupture ne se produise de part et d’autre.

Les acheteurs ont toujours le dessus, du moins à court terme, sur la base de la divergence haussière du RSI stochastique.

Le prix de Safemoon a rebondi par rapport au support établi à 0,00037 $ mercredi, le marché de la cryptomonnaie ayant réagi positivement à la décision tant attendue de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Comme prévu, le FOMC a relevé le taux des fonds fédéraux de trois quarts de point de pourcentage, dans sa lutte contre l’inflation, portant le taux d’emprunt au jour le jour de référence entre 2,25 % et 2,5 %.

Pourquoi la hausse des prix de Safemoon a-t-elle été de courte durée ?

Le prix de Safemoon a établi un rythme de reprise solide mercredi, remontant de plus de 15%. Un modèle de récupération en forme de V qui s’est formé sur le graphique de 12 heures a étendu le regard à 0,00045 $, mais le jeton a perdu du terrain à 0,00042 $.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de Safemoon s’échange à 0,00040 $ alors que les traders se battent pour éviter une correction baissière. Pour l’instant, le RSI stochastique montre que la tendance haussière a encore du potentiel, les traders ne doivent donc pas perdre de vue l’objectif de reprise en forme de V de 32,90 %.

Graphique SFM/USD sur 12 heures

L’indicateur Super Trend, en revanche, n’est pas encore sorti d’un signal de vente présenté le 11 juillet. Une cassure au-dessus de l’indice verrait le signal passer du rouge au vert, l’indice technique passant en dessous du prix. Jusque-là, le prix de Safemoon continuera probablement à lutter pour maintenir la tendance au milieu des risques croissants de revenir à 0,00037 $.

Graphique SFM/USD sur 12 heures

Selon une récente annonce de la chaîne Twitter de Safemoon, le projet fait des progrès dans l’industrie en signant de nouveaux partenariats. Par exemple, l’équipe a accueilli Pige Inu, un jeton mème et une marque mondiale de streetwear, en tant que partenaire Comet. Safemoon a dit à ses utilisateurs de trouver Pige Inu sur le portefeuille Safemoon pour Apple et Android ainsi que sur son site Web officiel d’échange. Tant que la pertinence du projet dans l’industrie continuera de croître, le prix de Safemoon trouvera une base solide et fera une reprise durable significative.