Binance se lance dans la billetterie NFT après le fiasco de la Ligue UEFA | Cryptomonnaie

Suite au chaos causé par les billets contrefaits lors de l’UEFA Champions League 2022, l’échange de crypto Binance a lancé le pilote de sa solution de billetterie à jeton non fongible (NFT) avec le club de football Società Sportiva Lazio pour la saison 2022 à 2023.

Dans l’annonce envoyée à Cointelegraph, Binance a souligné que les billets NFT résoudraient le problème des faux billets et élimineraient le scalping, empêchant ainsi le désordre dans les événements sportifs. Outre l’accès aux événements, les billets NFT serviront également à d’autres fins telles que des réductions sur les magasins et les matchs, des cadeaux symboliques et d’autres expériences avec SS Lazio.

Grâce à cette collaboration, des billets NFT seront disponibles pour tous les matchs à domicile de la SS Lazio. Marco Canigiani, un cadre de SS Lazio, a déclaré que les détenteurs de billets actuels pourront réclamer leurs billets NFT gratuitement et les utiliser pour entrer au Stadio Olimpico et profiter des avantages des billets numériques.

Zoe Wei, cadre de Binance, a déclaré que le lancement de la billetterie NFT présente une manière différente d’utiliser les NFT et met en évidence un cas d’utilisation important pour la technologie Web3. Wei a également déclaré que les billets basés sur la blockchain ont le potentiel de s’étendre éventuellement du sport à l’industrie du divertissement au sens large.

En mai, l’UEFA a blâmé des milliers de faux billets pour le chaos qui s’est produit lors de la finale de la Ligue des champions à Paris. L’événement a mis en évidence un problème avec les systèmes de billetterie traditionnels, suscitant des commentaires d’experts Web3 sur la façon dont la billetterie basée sur la blockchain peut fournir une solution.

Dans une récente interview avec Cointelegraph, Josh Katz, PDG du marché NFT YellowHeart, a fait valoir que la billetterie est le cas d’utilisation le plus convaincant pour les NFT. L’exécutif a souligné qu’en ayant une preuve d’authenticité pour chaque billet, les organisateurs d’événements disposeront d’un mécanisme de défense contre les billets contrefaits.