Comment court-circuiter le rallye des prix de Cardano piloté par le FOMC ? | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a créé une divergence baissière, faisant allusion à un retracement potentiel.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ADA enregistre une baisse de 15 % sous certaines conditions.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,550 $ invalidera cette perspective baissière.

Le prix de Cardano est prêt à faire demi-tour après le rallye du 27 juillet alors que les indicateurs affichent un net renversement de tendance. Les investisseurs doivent attendre une confirmation avant de déclencher leurs positions courtes pour ADA.

L’inversion baissière du prix de Cardano est sur les cartes

Le prix de Cardano a augmenté de 15 % au cours des dernières 24 heures et a établi un plus haut inférieur à 0,519 $. Cette décision a été motivée par la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale de 75 points de base. L’annonce a été suivie d’un pic de pression d’achat pour le prix du Bitcoin et de rassemblements massifs pour les altcoins, y compris ADA.

Cependant, pour le prix de Cardano, ce mouvement haussier est le signe avant-coureur d’un signal baissier. Les sommets de swing formés les 23 et 28 juillet sont des sommets inférieurs, tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé un sommet plus élevé.

Cette divergence est baissière et prévoit un renversement du récent rallye d’ADA.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

L’agenda caché de l’ADA et des teneurs de marché

Alors que les données techniques indiquent clairement une inversion du récent rallye du prix de Cardano, la formation fractale ajoute du crédit à cette théorie.

ADA a formé un creux oscillant à 0,435 $ le 13 juin et le creux a été balayé le 18 juin, déclenchant un rallye de 25 %. Au cours de cette course à la liquidité, le RSI a creusé sous la zone de survente.

Des événements similaires se sont produits pour le creux du 30 juin à 0,435 $, qui a été balayé de toute liquidité le 13 juillet. Cette course de liquidité le 13 juillet a également fait plonger le RSI dans la zone de survente.

Maintenant que l’ADA semble prêt à retracer, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano non seulement reteste le niveau de support de 0,472 $, mais le brise et revisite à nouveau le niveau de 0,435 $. Cette décision balayerait le creux du 26 juillet à 0,450 $ et pourrait potentiellement pousser le RSI en territoire de survente.

Les investisseurs peuvent donc jouer ce mouvement de deux manières

Court le passage à 0,435 $

Attendez que la fractale se forme et allongez l’ADA après un balayage du niveau de 0,450 $ ou lors du nouveau test de 0,435 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si cet élan haussier continue de propulser le prix de Cardano à la hausse, il est possible que la courte opportunité décrite ci-dessus ne se présente pas. Si ADA produit un chandelier quotidien au-dessus de 0,550 $, cela invalidera les perspectives baissières.

Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait revoir l’obstacle de 0,628 $.