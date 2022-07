Douleur à venir pour les stablecoins algorithmiques et non adossés à des liquidités: directeur du FMI | Cryptomonnaie

Le directeur du FMI, Tobias Adrian, estime que les pièces stables non garanties et stabilisées par algorithme constituent une trop grande menace pour les détenteurs et pourraient subir de nouvelles ventes.

Le directeur des marchés des capitaux du Fonds monétaire international (FMI) pense qu’il pourrait y avoir de nouveaux échecs des « offres de pièces », y compris des pièces stables algorithmiques au milieu de l’hiver cryptomonnaie en cours.

Dans l’interview accordée à Yahoo Finance le 27 juillet, Tobias Adrian, directeur des marchés monétaires et des capitaux pour le FMI, a déclaré qu’il pourrait y avoir de nouveaux échecs de certaines offres de pièces, en particulier les stablecoins algorithmiques :

Nous pourrions voir de nouvelles ventes, à la fois dans les actifs cryptomonnaies et sur les marchés d’actifs risqués, comme les actions… il pourrait y avoir de nouveaux échecs de certaines des offres de pièces – en particulier, certaines des pièces stables algorithmiques qui ont été les plus durement touchées, et il y en a d’autres cela pourrait échouer.

Le directeur du FMI a également noté mercredi qu’il avait vu « certaines vulnérabilités » pour certains stablecoins adossés à des fiat, faisant référence à Tether, qui, selon lui, ne sont pas « adossés un à un » avec le dollar américain (USD).

Adrian a également mentionné que les pièces stables ont besoin d’une « approche réglementaire mondiale » pour mieux protéger les investisseurs. Adrian a déclaré que même s’il serait difficile d’évaluer si chaque crypto-monnaie constitue une sécurité ou non, les régulateurs devraient d’abord s’assurer que les échanges de crypto et les fournisseurs de portefeuilles fassent preuve de diligence raisonnable sur les pièces avant de les commercialiser.

Terra USD (UST), maintenant connu sous le nom de TerraClassicUSD, est le stablecoin algorithmique le plus notable à avoir perdu son prix fixe, qui a anéanti 40 milliards de dollars de valeur marchande en mai, et est actuellement au prix de 0,04 USD.

Le stablecoin algorithmique USDD de Tron est également tombé à 0,91 $ en juin, mais il a retrouvé son prix fixe après que 700 millions de dollars d’USDC aient été ajoutés à ses réserves.

Le stablecoin DEI de Deus Finance s’est également effondré en mai et se situe actuellement à 0,18 $.

Plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Frax Finance, la société à l’origine du stablecoin FRAX, Sam Kazemian, a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que les stablecoins purement algorithmiques « ne fonctionnent tout simplement pas ».

Au lieu de cela, Kazemian a déclaré que «les pièces stables décentralisées en chaîne […] besoin d’avoir [traditional] collatéral ».