Zuckerberg n’a pas été impressionné par la perte de la division métaverse de 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre | Cryptomonnaie

« Il s’agit évidemment d’une entreprise très coûteuse au cours des prochaines années », a déclaré Mark Zuckerberg.

La division de réalité virtuelle (VR) et de métaverse de Meta, Reality Labs, a enregistré son septième trimestre consécutif de pertes, mais le PDG Mark Zuckerberg reste déterminé à investir dans la technologie, qu’il appelle une « opportunité massive ».

Lors de l’appel aux résultats du T2 de Meta le 27 juillet, Zuckerberg a reconnu que de telles pertes pourraient se poursuivre pendant plusieurs années jusqu’à ce que les applications VR et sa plate-forme Metaverse soient suffisamment matures pour exploiter « l’énorme opportunité » d’une valeur de « centaines de milliards de dollars ».

Le Metaverse est une énorme opportunité pour un certain nombre de raisons. Je suis encore plus convaincu maintenant que le développement de ces plates-formes débloquera des centaines de milliards de dollars, voire des billions de dollars au fil du temps.

« C’est évidemment une entreprise très coûteuse au cours des prochaines années », a ajouté Zuckerberg, « je suis convaincu que nous allons être heureux d’avoir joué un rôle important dans la construction de cela. »

L’étendue prolongée des pertes d’exploitation de Reality Labs a été révélée dans le rapport sur les résultats du T2 de Meta plus tôt dans la journée. De telles pertes ne sont pas inhabituelles pour les divisions en phase de recherche et développement.

Reality Labs crée des applications de VR et de réalité augmentée (AR) pour aider les utilisateurs de Meta à se connecter sur ses différentes plateformes sociales, y compris le Metaverse, avec la gamme de casques VR Oculus.

En plus des pertes, les revenus de Reality Lab ont tendance à baisser depuis 2021 et sa marge d’exploitation a tendance à baisser depuis 2020. Les revenus de 11,1 milliards de dollars et la marge de 29 % affichés au deuxième trimestre 2022 sont les plus bas des sept derniers trimestres.

Reality Labs a enregistré des pertes de 2,9 milliards de dollars au premier trimestre.

Zuckerberg a également noté qu’un « environnement macro difficile » pourrait exacerber les pertes.

Il a déclaré que la situation économique est maintenant pire qu’il y a un trimestre, et son opinion est corroborée par le fait que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage pour la deuxième fois consécutive le 27 juillet avant l’appel aux résultats des métas. a eu lieu, ajoutant :

Nous semblons être entrés dans une récession économique qui aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique. Dans cet environnement, nous nous concentrons sur un investissement à long terme qui nous positionnera pour en sortir plus forts.

Malgré les difficultés économiques, Zuckerberg est convaincu que son entreprise et ses filiales sortiront du ralentissement économique actuel comme « une organisation plus forte et plus disciplinée ».

Il a attribué cette confiance aux investissements que son entreprise fait maintenant pour s’assurer qu’elle est en mesure de rester un leader dans une industrie qui pourrait subir un changement pour accueillir davantage de plates-formes Metaverse.

Pendant ce temps, la Federal Trade Commission (FTC) a déposé une plainte contre Meta alléguant que l’entreprise vise à monopoliser l’ensemble du marché Metaverse. La plainte indique que les mouvements de Meta dans l’espace entravent l’innovation et la «rivalité concurrentielle» entre les entreprises basées aux États-Unis qui cherchent à créer des plates-formes et des applications Metaverse.