First Mover Asia : les entreprises de cryptomonnaie luttent contre les licenciements, mais certaines voient l’opportunité d’ajouter des talents | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) : 22 911$ +8,6%

Éther (ETH) : 1 628 $ + 15,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 023,61 +2,6 %

Or : 1 733 $ l’once troy + 0,9 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,73 % −0,05

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin et Ether s’envolent après la hausse des taux de la Fed

De James Rubin

La banque centrale américaine a livré comme prévu, augmentant les taux d’intérêt de 75 points de base. Les marchés de la crypto ont haussé les épaules, poursuivant leur ascension de deux jours, le bitcoin ayant bondi de 10% à un moment donné après l’annonce de la Réserve fédérale. L’éther a grimpé de plus de 16% à un moment donné.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 22 900 $, en hausse de plus de 8 % au cours des dernières 24 heures. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’est principalement maintenue entre 21 000 $ et 23 000 $ pendant une grande partie des 10 derniers jours. Ether a récemment changé de mains juste au-dessus de 1 600 $, en hausse de plus de 15 % sur la même période. Les autres principaux cryptos ont passé une grande partie de mercredi dans le vert, avec ETC en hausse de plus de 30 % et UNI et AAVE en hausse de plus de 20 % chacun.

De nombreux observateurs du marché pensaient que les marchés avaient déjà expliqué la hausse des taux de la Fed, que la banque préfigurait depuis plus d’une semaine. « Beaucoup de gens disent que la hausse des taux est en cours en ce moment simplement parce que la Fed a télégraphié pendant un bon moment … et même les marchés boursiers ont été en train de s’installer », Katie Talati, responsable de la recherche à la gestion d’actifs société Arca, a déclaré au programme « First Mover » de CoinDesk TV avant l’annonce de la Fed.

Talati a ajouté: « Nous allons continuer à voir la faiblesse des marchés boursiers. Étant donné que cette corrélation est assez élevée avec le marché de la cryptomonnaie en ce moment, ce sera en fait ce genre de cascades et de retombées sur les marchés de la cryptomonnaie. »

Les prix de la cryptomonnaie ont suivi les indices boursiers à la hausse mercredi après que les investisseurs ont réagi favorablement au commentaire du président de la Fed, Jerome Powell, selon lequel la banque poursuivrait son agressivité monétaire pour maîtriser l’inflation, mais qu’elle pourrait également annuler le récent battement de tambour de fortes hausses de taux à un moment donné. Powell a également noté que l’économie américaine n’était pas encore entrée en récession, comme l’avaient prévu de nombreux observateurs, soulignant le marché du travail torride qui a créé 2,7 millions d’emplois cette année. « Cela n’a pas de sens que l’économie soit en récession », a déclaré Powell.

Les bénéfices trimestriels ont continué d’offrir un mélange déroutant de nouvelles optimistes et moins bonnes – parfois dans le même rapport – avec Boeing (BA) mercredi déclarant que les bénéfices avaient diminué mais montrant également des chiffres de flux de trésorerie positifs pour les actions. Alphabet (GOOG), la société mère de Google, a annoncé mardi sa croissance la plus faible en deux ans, mais aussi que les revenus publicitaires ont dépassé les attentes. Mercredi, Meta Platforms (FB) a déclaré qu’il avait terminé avec sa toute première baisse de revenus.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a clôturé en hausse de 4,1 %, sa plus forte augmentation en une journée depuis 2020, tandis que le S&P 500 a augmenté de 2,6 %.

L’industrie de la cryptomonnaie a continué de s’ébranler après l’annonce faite plus tôt cette semaine que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêterait sur l’échange de crypto Coinbase (COIN) soupçonné d’avoir permis à des personnes américaines d’échanger des titres non enregistrés. Mardi, l’avocate du bitcoin Cathie Wood’s Ark Investment Management a vendu un total de plus de 1,4 million d’actions Coinbase.

Saylor sur l’attaque d’Ethereum

Pendant ce temps, le fondateur de MicroStrategy (MSTR) et évangéliste du bitcoin, Michael Saylor, a pris ses derniers clichés sur Ethereum lors de la conférence Blockchain Economy en Turquie, remettant en question la solidité économique, technologique et éthique du protocole. Saylor a déjà émis des doutes sur Ethereum, ses commentaires n’étaient donc pas surprenants, bien que remarquables pour leur dureté.

« Pour le moment, nous ne connaissons pas la politique monétaire d’Ethereum et nous ne savons tout simplement pas ce qu’elle sera pour les 36 prochains mois, encore moins pour les 1 000 prochaines années », a déclaré Saylor. « Donc, ‘techniquement solide’ indique que j’ai besoin de voir le protocole fonctionner pour cette chose après environ cinq à 10 ans. Donc, nous ne le savons pas non plus. Parce que si vous êtes dur à bifurquer et à le changer. Chaque fois que vous faites une grosse mise à niveau vous introduisez de nouvelles surfaces d’attaque. »

Il a ajouté: « Et puis » éthiquement sain « indique que je dois savoir que personne ne peut le changer, ce qui indique que Vitalik inclut [Buterin, Ethereum’s co-creator]. J’ai besoin de savoir que personne à la fondation Ethereum, aucun individu ne peut changer le protocole, car s’il pouvait changer le protocole, cela en ferait une sécurité. Si cela en fait un titre, cela ne deviendra pas de l’argent mondial. »

Les commentaires de Saylor sont intervenus alors que la dixième « fourche fantôme » d’Ethereum est entrée en vigueur mardi, 26 heures plus tôt que prévu. Les tests du réseau avant le passage prévu d’un protocole de preuve de travail énergivore à une preuve de participation ont contribué à stimuler les récents gains de prix. La fourche fantôme rapproche le projet de la mise à niveau du réseau principal d’Ethereum en septembre. La troisième et dernière fusion de testnet, Goerli, devrait avoir lieu le 10 août.

« La fusion va être l’un des événements les plus haussiers de cette année pour tout actif crypto », a déclaré Talati d’Arca. « La fusion fantôme d’aujourd’hui va donner plus de clarté sur ce que [launch] date ressemblera réellement. La plupart attendent fin septembre en ce moment. »

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Ethereum EPF +15,7% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +15,7% Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX +14,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les licenciements nuisent aux entreprises de cryptomonnaie

Par Shaurya Malwa

La baisse des marchés de la cryptomonnaie et des actions et la contagion parmi les sociétés de cryptomonnaie à la suite de l’implosion de l’écosystème Terra à la mi-mai ont durement frappé l’industrie dans son domaine peut-être le plus crucial – sa main-d’œuvre.

Les licenciements se sont accélérés au cours des deux derniers mois, des entreprises de premier plan abandonnant des talents qui les ont aidées à grimper pendant le marché haussier. On estime que 3 726 emplois ont été perdus au 21 juillet 2022, selon les médias et les communiqués de presse. Les licenciements ont nui au moral et affaibli certaines entreprises, bien que quelques entreprises aient vu le marché baissier comme une opportunité d’ajouter des talents.

Réduction des centres de coûts

Les marchés de la cryptomonnaie humilient souvent leurs participants, et la réalité est arrivée sous la forme d’entreprises réduisant les «centres de coûts» qui ont eu un impact direct sur leur rentabilité. Coinbase a supprimé jusqu’à 1 000 emplois en juin, tandis que Bullish, Celsius Network et Huobi ont perdu jusqu’à 30 % de leurs effectifs.

Certains observateurs du marché disent que les licenciements ont résulté d’une embauche massive pendant une période d’abondance.

« Lors de l’analyse des entreprises qui licencient des employés, la plupart d’entre elles ont traversé une très grande campagne d’embauche pendant le marché haussier », a déclaré Bruno Macchialli, PDG de la plateforme de gestion de crypto Delchain.

«Coinbase, avant les licenciements, comptait plus de 5 000 employés. En comparaison, FTX ou Bitfinex comptent environ 200 à 250 employés et continuent d’embaucher des talents même pendant l’hiver crypto », a-t-il déclaré.

Les changements affectent le bien-être des anciens employés, a souligné Macchialli : « Lorsque vous travaillez dans une entreprise qui n’est pas solide financièrement en raison de la baisse du marché, un niveau de stress peut être créé sur les employés », a-t-il déclaré.

« Le sentiment de l’hiver crypto aura un impact négatif sur certains employés et peut les faire douter des avantages à long terme de l’économie crypto », a-t-il ajouté.

Ces mouvements devraient susciter la méfiance envers l’écosystème global de la cryptomonnaie pour les demandeurs d’emploi, a déclaré Scott Scherer, PDG de la société de tokenisation immobilière OwnersUnity.

« La plupart des projets de cryptomonnaie embauchent en fonction de leurs besoins, de la feuille de route du projet et de la disponibilité, dont le nombre et le budget sont limités », a déclaré Scherer. « En réduisant les ressources, ils disperseront trop les départements, ce qui peut affecter les performances et la confiance dans le marché. »

Quelques emplois supplémentaires

Pourtant, certains disent que les employés licenciés peuvent être récupérés par des joueurs cherchant à attirer des talents expérimentés pendant un marché baissier.

« Des entreprises comme OpenSea, Compass Mining et Blockchain.com ont réduit entre 15% et 25% de leur personnel », a déclaré Mattias Tengblad, PDG de la plateforme de musique blockchain Corite. « Cette action peut a priori sembler préjudiciable à la réputation de l’entreprise et au moral du personnel, mais les projets bien établis auront la chance d’acquérir des candidats talentueux. «

Les observateurs notent également que le soi-disant hiver de la cryptomonnaie pourrait être une chance pour les espoirs de l’industrie de la cryptomonnaie d’améliorer leurs compétences.

« Sur une note positive, l’hiver crypto est l’occasion pour les employés de travailler sur leurs connaissances en crypto et de se former », a déclaré Macchialli de Delchain, ajoutant que les entreprises peuvent également prendre ce temps pour développer l’infrastructure nécessaire pour soutenir la prochaine course haussière. peut consacrer plus de temps à cela.

Tengblad de Corite partage le même sentiment. « Il y aura toujours une purge pendant un marché baissier, mais nous pouvons choisir de le voir comme un problème ou une grande chance pour les projets de construire plus de produits », a-t-il déclaré.

Des échanges comme KuCoin affichent jusqu’à 300 postes vacants alors qu’ils cherchent à doubler les embauches cruciales dans un marché baissier. Binance affiche près de 900 postes ouverts, tandis qu’une recherche sur LinkedIn affiche plus de 8 000 offres d’emploi pour des postes liés à la cryptomonnaie.

Le marché de la cryptomonnaie reste attractif pour les futurs demandeurs d’emploi, estime Scherer de OwnerUtility. « La cryptomonnaie restera une industrie à forte croissance dans les années à venir, il y aura donc toujours de nouveaux postes qui s’ouvriront pour des personnes qui ont peut-être été licenciées ailleurs », a-t-il conclu.

