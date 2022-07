Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Dogecoin et Ethereum – American Wrap 27 juillet | Cryptomonnaie

La décision de taux de la Fed induit une forte volatilité du Bitcoin

Le prix du bitcoin montre une première réaction à la décision de la Fed sur les taux d’intérêt. Les day traders témoins de ce mouvement sont susceptibles de se joindre à l’afflux soudain de capitales ciblant 22 000 et 22 614. Une cassure au-dessus de 21 800 sera probablement la clé pour déclencher le mouvement anticipé. Le prix du bitcoin aux enchères à l’heure actuelle est de 21 900 $. Les commerçants doivent faire attention à ne pas se faire piéger du mauvais côté du mouvement. Les chasses à la liquidité et les débâcles sont des événements courants à la suite d’événements d’actualité majeurs. Un échec à promouvoir des chandeliers engloutissants haussiers supplémentaires au-dessus de 22 100 $ ou un retracement à 21 290 $ pourrait être la première preuve d’un piège à argent intelligent.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés en difficulté alors que les traders gagnent la lutte pour le pouvoir

Le prix du Bitcoin penche vers un crash alors que les traders gagnent la lutte pour le pouvoir. Cette évolution a modifié la tendance du marché en faveur des vendeurs et se reflétera bientôt dans les prix d’Ethereum et de Ripples. Le prix du Bitcoin révèle un modèle de continuation baissier massif, faisant allusion à un crash à 11 747 $. Le prix d’Ethereum rebondit temporairement, les traders envisageant une baisse à 1 282 $ et moins. Le prix d’ondulation annule son charme haussier et révèle la possibilité d’une nouvelle baisse.

Dogecoin : Un outil de spéculation ou un starter pour la crypto

Mark Cuban, le patron des Dallas Mavericks, a récemment commenté ce qui arrive aux crypto-monnaies lorsque les spéculateurs partent. Cuban a abordé l’état de Dogecoin, le médicament de départ pour la cryptomonnaie. Un analyste de recherche senior chez Messari a identifié des similitudes entre Dogecoin et Cardano, partageant ses découvertes.