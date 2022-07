Prédiction du prix du Bitcoin : Tous les regards sont tournés vers la Fed | Cryptomonnaie

Ventes aux enchères de prix BTC avec une légère hausse du volume haussier.

Le prix du bitcoin a de la place pour tomber sur l’indice de force relative, ce qui déconcerte la demande de la Fed pour des taux d’intérêt plus élevés.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 23 742 $.

Le prix du Bitcoin montre des raisons de croire en une autre vente. Le point d’invalidation est suffisamment serré pour participer à l’idée adverse.

Le prix du Bitcoin n’est pas le couteau à attraper

Le prix du bitcoin montre des signaux au cours de la dernière semaine de négociation de juillet. Après un rallye de 18% ce mois-ci, la crypto-monnaie peer-to-peer d’origine est revenue dans une zone de congestion précédente. Habituellement, ce type d’événement démontre l’échec de la tendance. Ce que de nombreux commerçants attendent se maintiendra alors que le support se transforme inévitablement en sable mouvant.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 21 610 $ alors que le monde attend une prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Fed. La Fed devrait relever ses taux de 75 points de base pour porter le taux des fonds fédéraux dans la fourchette de 2,25 à 2,5 %.

Graphique BTC/USDT sur 12 heures

Sur la base des données techniques et pour la sécurité de nos lecteurs, cette thèse restera baissière jusqu’à ce qu’une nouvelle force entre sur le marché. En termes commerciaux, « le prix du bitcoin n’est pas le couteau à attraper », il y a une légère augmentation du volume baissier qui mérite d’être notée. De plus, l’indice de force relative a encore de la place pour tomber. Les cibles baissières de 17 000 $ et 16 200 $ ont été décrites dans une précédente perspective. Le fabricant de catalyseurs serait une brèche à travers 20 850 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 23 742 $. Si les traders peuvent surmonter cette barrière, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à 27 750 $, ce qui entraînerait une augmentation de 29 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

