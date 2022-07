Dogecoin : Un outil de spéculation ou un starter pour la crypto | Cryptomonnaie

Mark Cuban pense que Dogecoin est amusant, le considère comme un médicament de démarrage pour les débutants en crypto.

Un analyste principal de recherche sur les crypto-monnaies chez Messari affirme que le sentiment social de Dogecoin et les transactions quotidiennes sont similaires à Cardano.

Les analystes notent que le prix du Dogecoin reste à risque de baisse, une cassure n’est possible que sous certaines conditions.

Mark Cuban, le patron des Dallas Mavericks, a récemment commenté ce qui arrive aux crypto-monnaies lorsque les spéculateurs partent. Cuban a abordé l’état de Dogecoin, le médicament de départ pour la cryptomonnaie. Un analyste de recherche senior chez Messari a identifié des similitudes entre Dogecoin et Cardano, partageant ses découvertes.

Dogecoin est le starter de la crypto : Dallas Mavericks Boss

Mark Cuban, entrepreneur milliardaire et patron des Dallas Mavericks, a commenté Dogecoin. Cuban a fait valoir que Dogecoin est un outil de spéculation et que l’état de la pièce meme est ce qu’il serait, quand « Tous les spéculateurs partent. »

Cuban a parlé de Dogecoin dans un épisode récent du podcast Full Send, décrivant Dogecoin comme le « Drogue de démarrage pour crypto. » Cuba a choisi ce titre pour la pièce meme car il est bon marché, a une grande utilité et peut être utilisé pour effectuer des paiements.

En 2021, Cuba a accepté DOGE comme moyen de paiement pour les billets et les marchandises, en plus des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum,

Cuban a été cité sur le podcast,

Lorsque les gens achetaient et échangeaient beaucoup de Dogecoin, nous gagnions des milliers de dollars par semaine, dix mille par semaine, ici et là. C’était donc de l’argent réel pour nous. Mais en même temps, une fois que les gens ont cessé de spéculer dessus, les gens ont en quelque sorte perdu l’ambiance.

Cuban pense que la spéculation a été le principal facteur de la baisse du prix du Dogecoin.

Un analyste pense que Dogecoin est similaire à Cardano

Tom Dunleavy, analyste principal de recherche sur les crypto-monnaies chez Messari, a identifié des similitudes entre Dogecoin et Cardano. Dunleavy note que la capitalisation boursière de Dogecoin a dépassé 75 milliards de dollars pendant la course haussière. Les transactions quotidiennes et le sentiment social de Dogecoin sont similaires à ceux de Cardano.

Malgré la baisse de la capitalisation boursière de la pièce meme de 75 milliards de dollars à 8,2 milliards de dollars, Dunleavy affirme que DOGE a résisté à la tendance des autres réseaux. DOGE a augmenté le volume de transactions et les adresses actives lors du récent ralentissement du marché.

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix du Dogecoin est à un niveau dangereux et ont identifié des niveaux de prix clés pour surveiller un changement dans la tendance de la pièce meme. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :