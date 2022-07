L’ex-Goldman Executive prévient que l’économie tombera d’une falaise, la crypto augmentera | Cryptomonnaie

Un ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, estime que le marché de la cryptomonnaie est prêt pour une reprise massive alors que la masse monétaire atteint son niveau le plus bas. L’analyste pense que les crypto-monnaies sont prêtes à récupérer leurs pertes à mesure que la masse monétaire américaine augmente et que les rendements obligataires baissent. Cela est susceptible de pousser les investisseurs vers des actifs numériques volatils.

Raoul Pal, l’ancien dirigeant de Goldman Sachs, a récemment commenté la masse monétaire américaine M2 et son impact sur la cryptomonnaie. L’ex-dirigeant de Goldman Sachs estime que M2, une large mesure de la masse monétaire, est directement corrélé à la cryptomonnaie. Une augmentation de la masse monétaire M2 entraîne une baisse des rendements obligataires, de l’inflation et une reprise de la cryptomonnaie.

Pal explique,

L’ISM est inversé et la masse monétaire semble devoir commencer à toucher le fond et à monter. S’il va plus haut, la crypto devrait aller avec. Maintenant, cela a du sens car à mesure que la faiblesse économique survient, les banques centrales commencent à entrer en jeu, la liquidité commence à être poussée dans le système.