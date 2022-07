Les traders de crypto divisés sur l’impact de la prochaine hausse des taux de la Fed sur Bitcoin | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale américaine (Fed) augmentera probablement le coût d’emprunt de référence de 75 points de base (0,75 %) mercredi dans un effort continu pour drainer les liquidités afin de juguler l’inflation. Les traders de crypto sont divisés sur la façon dont le bitcoin (BTC) réagirait à la hausse des taux.

Griffin Ardern, négociant en volatilité au sein de la société de gestion d’actifs cryptomonnaies Blofin, prévoit une baisse du prix du bitcoin après que la Fed aura relevé les taux de 75 points de base (bps) à la fenêtre de 2,25 % à 2,5 %.

« Étant donné que le niveau de risque global du marché de la cryptomonnaie n’est pas revenu à un niveau raisonnable, il est très probable que le prix du BTC baisse de plus de 10% après la hausse des taux de la Fed », a déclaré Ardern.

Les mesures d’aspiration de la liquidité de la Fed, telles que les hausses de taux et les liquidations de bilans, ont ébranlé les marchés d’actifs au cours des derniers mois. Le bitcoin a diminué de plus de 50 % depuis que la banque centrale a lancé le cycle de resserrement en mars.

« Bitcoin et le marché plus large de la cryptomonnaie pourraient connaître un autre redressement après la hausse des taux de 75 points de base, après quoi nous nous attendons à ce que les marchés se négocient latéralement, tandis que l’éther (ETH) pourrait surperformer en prédiction de la fusion », selon Dick Lo, fondateur et PDG. de la société de trading quantitatif TDX Strategie.

Peut-être que les marchés traditionnels et cryptomonnaies ont intégré la hausse imminente de 75 points de base, les responsables de la Fed faisant allusion à une telle décision ces dernières semaines.

Le bitcoin a chuté de 7 % au cours de la semaine précédant l’événement de la Fed de mercredi. « Nous voyons les participants adopter une approche sans risque avant la décision du FOMC comme prévu », a répondu Lo lorsqu’il a été interrogé sur les flux pré-Fed sur le marché de la cryptomonnaie.

Au moment de mettre sous presse, les contrats à terme sur les fonds fédéraux, des dérivés basés sur le taux d’intérêt de référence, évaluaient la probabilité d’un mouvement de 75 points de base à 75 %, parallèlement à une probabilité de 25 % d’une hausse de 100 points de base.

Le trader et analyste Alex Kruger a déclaré que le marché de la cryptomonnaie pourrait connaître une petite reprise après une hausse des taux de 75 points de base, mais a mis en garde contre une baisse si la banque centrale surprenait avec un mouvement de 100 points de base. Cependant, les responsables de la Fed avaient repoussé une hausse complète d’un point de pourcentage plus tôt ce mois-ci.

Au-delà des hausses de taux

L’accent sera mis sur l’inquiétude des décideurs politiques face aux risques de chômage et à la récession imminente en Europe.

Le marché s’est convaincu que l’inflation a atteint un pic et la Fed optera pour des hausses de taux plus lentes après juillet, réduisant éventuellement les taux l’année prochaine. Cela semble être évident à partir de la baisse de 28 points de base du rendement du Trésor à 10 ans au cours des sept derniers jours. Au moment de mettre sous presse, le rendement s’élevait à près de 2,8 %.

Les actifs à risque, comme le bitcoin, pourraient se redresser si la déclaration de politique générale de la Fed ou le président Jerome Powell semblent de plus en plus préoccupés par les risques de récession, renforçant les attentes du marché pour un pivot politique (du resserrement à l’assouplissement) en 2023.

Cependant, les observateurs s’attendent à ce que la Fed maintienne sa concentration sur le contrôle de l’inflation tout en minimisant les craintes de récession.

« Il ne fait aucun doute que Powell va pivoter, mais le pivot ne sera pas cette année, au moins jusqu’en novembre, et il n’y aura pas de réduction significative des hausses de taux (comme 25 points de base). La raison en est que l’administration Biden a besoin de la Fed se joindre à eux pour exprimer sa détermination et sa confiance dans la lutte contre l’inflation pour remporter les élections de mi-mandat en novembre », a déclaré Ardern de Blofin à CoinDesk.

Selon Jon Turek, auteur du blog Cheap Convexity, la Fed devrait s’en tenir au scénario de juin.

« Nous sommes dans cet état d’incohérence temporelle où la Fed réagit à l’IPC de juin et le marché négocie la récession européenne. La Fed se rangera du côté de l’IPC de juin et je pense à plus d’un degré que les actifs à risque ne le suggèrent en ce moment », Turek a déclaré dans un aperçu de la Fed publié mardi.