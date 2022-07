Porteurs de SHIB, attention ! Le prix du Shiba Inu menace de chuter de 23 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu n’a pas franchi la barrière de résistance de 0,0000130 $ à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois.

La baisse qui en résulte suggère que SHIB est susceptible de se diriger vers le sud, faisant allusion à un crash de 23%.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,0000121 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix du Shiba Inu semble être coincé entre deux barrières importantes, ce qui entraîne une consolidation longue et interminable. La récente tentative de dépasser le sommet de la fourchette a échoué, entraînant un retracement.

Cependant, les traders semblent avoir plus à donner et suggèrent la possibilité d’une forte correction pour SHIB.

Le prix du Shiba Inu doit baisser

Le prix du Shiba Inu a atteint trois fois l’obstacle de 0,0000130 $ au cours des trois derniers mois. La dernière tentative a eu lieu le 20 juillet, où SHIB a rallié 34% pour retester le niveau susmentionné. Quoi qu’il en soit, l’élan était faible et, à la fin, les baissiers ont triomphé et ont fait reculer le prix SHIB.

Un recul de 21 % s’est ensuivi pour amener le prix SHIB là où il se négocie actuellement à 0,0000103 $. Avec la réunion du FOMC qui approche, les choses pourraient mal tourner avant d’être supportables. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents en négociant sur des marchés volatils.

Pour l’instant, le niveau de support de 0,0000095 $ est la seule barrière stable qui protège les détenteurs de SHIB contre les traders. Une rupture de cet ancrage entraînera un passage rapide à 0,0000082 $ en raison de la présence de l’inefficacité des prix connue sous le nom d’écart de juste valeur.

Au total, ce mouvement pourrait constituer une baisse de 23 % et c’est probablement là qu’un creux local pourrait se former pour le prix du Shiba Inu.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix du Shiba Inu produit un chandelier quotidien proche du niveau de 0,0000121 $, il produira un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière. Dans un tel cas, SHIB pourrait déclencher un rallye vers le prochain niveau de résistance significatif à 0,0000139 $.