Bitcoin se dirige vers la journée du FOMC avec des sommets de 24 heures au milieu d’inquiétudes sur le sommet de 24,3 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a tenté de récupérer les pertes le 27 juillet alors qu’un jour macro de calcul est arrivé pour les actifs à risque.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont confirmé un sommet de 24 heures pour BTC/USD avant l’ouverture de Wall Street de la journée.

La paire avait chuté en dessous de 21 000 $ au cours de la première partie de la semaine, augmentant la nervosité des traders déjà méfiants face aux vents contraires potentiels de la Réserve fédérale américaine.

Le 27 juillet devrait révéler la prochaine hausse des taux de base du Federal Open Markets Committee (FOMC), les attentes fluctuant entre 75 et 100 points de base, mais favorisant la première. Cependant, les deux sont probablement défavorables à la cryptomonnaie, car ils reflètent à la fois les inquiétudes concernant l’inflation et la volonté de rapprocher l’économie de la récession pour l’apprivoiser.

« Je resterai dans mon court tant que nous sommes en dessous de la fourchette haute à 22 200 $ », a résumé l’analyste populaire Crypto Tony dans une partie de son dernier message Twitter du jour.

D’autres ont regardé au-delà de l’événement de la Fed pour avertir que même le récent voyage de Bitcoin à des sommets de plusieurs semaines n’était pas suffisant pour changer sa tendance baissière globale.

« Le rejet de Bitcoin malgré l’absence d’approvisionnement à 24 000 $ n’est pas un bon signe », a conclu la ressource de surveillance en chaîne Whalemap.

Un graphique d’accompagnement du prix réalisé par adresse – une ventilation du prix auquel différents groupes de BTC ont bougé pour la dernière fois – a montré l’absence relative de résistance au sommet local de 24 280 $ de Bitcoin.

Le prix réalisé combiné de Bitcoin était de 21 800 $ au moment de la rédaction, ont confirmé les données de la société d’analyse Glassnode.

Tableau annoté du prix réalisé par Bitcoin. Source : Whalemap/Twitter

Discutant plus en détail de l’impact potentiel de la Fed, la société commerciale QCP Capital a déclaré que le précédent historique était en fait du côté des hodlers.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a prédit le personnel, viserait à rassurer les marchés sur le fait que les futures hausses de taux ne seraient pas aussi drastiques que celle-ci.

« Chaque réunion du FOMC cette année a vu une réaction immédiate positive du marché à la décision sur les taux. Nous nous attendons à la même chose pour celle-ci », ont-ils écrit dans leur dernière mise à jour du marché publiée aux abonnés de la chaîne Telegram.

De plus, il y a de fortes chances que Powell indique que cette hausse de 75 points de base est unique et que la Fed reviendra à 50 points de base en raison du ralentissement de la croissance et de la baisse de l’inflation (avec une baisse généralisée des prix des matières premières). Les marchés réagiront positivement à cela.