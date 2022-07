La CFTC débauche le conseiller juridique de Pantera Capital, citant l’expérience des actifs numériques | Cryptomonnaie

Joe Cisewski fournissait auparavant à Pantera Capital des conseils juridiques et réglementaires concernant les fonds et les conseillers en placement de la société.

Le commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Goldsmith Romero, a cité l’expérience de Joe Cisewski dans les actifs numériques comme l’une des principales raisons de son intégration en tant que chef de cabinet et avocat principal.

Annonçant cette décision le 26 juillet, le commissaire Romero a souligné les 14 années d’expérience de Cisewski au sein de la CFTC, de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du fonds de capital-risque Pantera Capital.

« La combinaison unique d’expériences des secteurs public et privé de Joe nous servira bien alors que nous prenons des mesures audacieuses pour assurer la résilience de nos marchés, protéger les investisseurs et les acteurs du marché », a-t-elle déclaré, ajoutant :

Sa maîtrise des actifs numériques et d’autres questions sera précieuse alors que le comité consultatif sur la technologie entreprendra son programme plus tard cette année.

Avant ce nouveau rôle, Cisewski a récemment occupé le poste d’avocat général de Pantera Capital, qui prétend avoir 100 investissements en capital-risque et 5,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Il a fourni à l’entreprise des conseils juridiques et réglementaires concernant les fonds et les conseillers en investissement de l’entreprise, tout en s’engageant également auprès des régulateurs sur les projets et les sociétés du portefeuille de Pantera.

En mai, Cisewski a assisté à une table ronde entre des professionnels de l’industrie de la cryptomonnaie et la CFTC au cours de laquelle une réglementation potentielle relative à la compensation des produits sur marge (y compris la cryptomonnaie) sans intermédiaire de commission à terme (FCM) a été discutée.

Lors de son précédent passage à la CFTC, Cisewski a été avocat spécial principal et conseiller politique de l’ancien commissaire Mark Wetjen, qui, à l’instar de Cisewki, a quitté le secteur public pour assumer un rôle dans le principal échange de crypto FTX en tant que responsable de la politique et de la réglementation. stratégie à la fin de l’année dernière.

CFTC et crypto

Aux côtés de la SEC, la CFTC partage un rôle majeur dans la réglementation de la crypto aux États-Unis, et son rôle pourrait bientôt l’emporter sur celui de la SEC si la loi sur l’innovation financière responsable déposée par les sénateurs favorables à la cryptomonnaie Cynthia Lummis et Kirsten Gillibrand est promulguée l’année prochaine. .

Les deux sénateurs ont déclaré à plusieurs reprises que la plupart des actifs cryptomonnaies seraient classés comme des marchandises, et si cela devait être vrai, cela donnerait effectivement à la CFTC une compétence plus large sur le secteur que la SEC.

Comme indiqué précédemment, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a annoncé le 25 juillet que le régulateur élargissait la portée de son unité LabCFTC axée sur les technologies financières pour qu’elle relève de l’Office of Technology Innovation (OTI).

Behnam a déclaré que la CFTC intensifie ses efforts pour fournir « des protections réglementaires importantes » aux marchés des matières premières, y compris la cryptomonnaie.

« Nous sommes maintenant engagés dans un effort plus proactif et plus complet à travers l’agence pour réglementer ces marchés avec les outils actuellement à notre disposition », a déclaré Behnam.