C’est le niveau idéal pour envisager une approche haussière pour le prix ADA de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano pourrait être au bord d’une fractale qui pourrait potentiellement prévoir une hausse de 40% à 55%.

Pour que ces perspectives haussières se concrétisent, ADA doit tomber à des niveaux de support stables significatifs à 0,401 $ et 0,380 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,380 $ déclenchera une correction beaucoup plus forte pour le soi-disant « Ethereum-killer »

Le prix de Cardano n’a pas fait d’énormes progrès depuis le creux du 12 mai. L’altcoin a plané juste au-dessus de ce niveau et devrait le revoir bientôt, surtout si certaines conditions sont remplies.

Le prix de Cardano et sa configuration fractale potentielle

Depuis que le prix de Cardano a atteint un creux autour du niveau de support de 0,380 $, des sommets locaux à 0,550 $, 0,628 $ et 0,689 $ ont été formés. Du 12 mai au 30 mai, ADA est resté en dessous de 0,550 $, après quoi il a passé une brève période entre 0,550 $ et 0,628 $ entre le 30 mai et le 11 juin.

Après une panne de 0,550 $, l’altcoin a eu du mal à récupérer le niveau et est resté collé au niveau de support de 0,435 $. Cependant, l’action des prix qui s’est produite après le 13 juin semble former une fractale.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

La fractale est simple et tourne autour de la collecte de liquidités. Le creux du 13 juin à 0,435 $ a été balayé le 19 juin, entraînant une hausse de 21 % à 0,527 $.

La deuxième course de liquidité a eu lieu lorsque le creux du 13 juillet a balayé la liquidité restant en dessous du 1er juillet. Cette évolution a été suivie d’une hausse de 26 % à 0,550 $.

Le troisième événement de liquidité va probablement se produire alors que le prix de Cardano passe en dessous du creux du 13 juillet à 0,401 $ ou du creux du 12 mai à 0,380 $.

Fait intéressant, les deux événements de liquidité qui se sont produits jusqu’à présent ont été autour ou en dessous de la zone de survente à 30. Par conséquent, les investisseurs peuvent vérifier l’indice de force relative (RSI) pour une confirmation secondaire.

Les gains potentiels du rallye résultant grâce à un balayage de 0,401 $ ou 0,380 $ seraient compris entre 40 % et 55 %.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Bien que ces perspectives pour le prix de Cardano soient extrêmement optimistes, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et s’inspirer du prix du Bitcoin avant d’ouvrir des positions longues pour ADA. Dans le cas où le prix de Cardano produirait un chandelier quotidien proche de 0,380 $, la thèse haussière expliquée ci-dessus sera invalidée.

Ce développement pourrait voir ADA chuter de 25 % pour atteindre le plancher de support de 0,278 $.