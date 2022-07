Les perspectives mondiales du FMI suggèrent des nuages ​​​​sombres à venir pour la crypto | Cryptomonnaie

Le FMI prévoit que la croissance économique ralentira de 6,1 % l’an dernier à 3,2 % en 2022, ce qui, selon certains, aura des conséquences négatives pour la cryptomonnaie.

Les investisseurs mettent en garde contre une volatilité accrue des marchés des actifs numériques alors que le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un ralentissement de la croissance économique mondiale.

La mise à jour de juillet du FMI sur les Perspectives de l’économie mondiale intitulée « Sombre et plus incertaine » indique une « inflation plus élevée que prévu » et une contraction de la production mondiale comme indicateurs d’une faible croissance économique à venir. Le rapport indique en termes succincts qu’il y a probablement des ralentissements économiques à venir.

Les risques pesant sur les perspectives sont massivement orientés à la baisse.

Des facteurs macroéconomiques ont été liés au marché baissier de la crypto, ce qui a incité l’analyste crypto Miles Deutscher à avertir ses 154 000 abonnés Twitter de s’attendre à de la volatilité sur les marchés.

Il a noté que les rapports sur les revenus entrants de Microsoft, Google, Apple et Meta ainsi que les chiffres du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis pourraient créer de nouvelles turbulences.

Ça va être une semaine énorme pour les marchés. 26 juillet : réunion du FOMC, résultats de Microsoft et de Google

27 juillet : méta-bénéfices

28 juillet : publication du PIB des États-Unis au deuxième trimestre, résultats d’Apple Volatilité entrante. – Miles Deutscher (@milesdeutscher) 25 juillet 2022

Les investisseurs en crypto se préparent également à une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis cette semaine. Bloomberg a rapporté le 26 juillet que la Fed devrait augmenter ses taux jusqu’à 75 points de base, ou 0,75%, jusqu’à 2,25% dans le but de resserrer sa politique monétaire et de réduire l’inflation.

Certains observateurs de l’industrie s’attendent également à ce que les États-Unis soient officiellement en récession lorsque les chiffres du PIB du deuxième trimestre pour le pays seront publiés le 28 juillet. Investopedia définit une récession comme deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB.

Les principaux événements émouvants du marché cette semaine pour #bitcoin, #cryptoet #actions. – Les rapports sur les bénéfices de l’entreprise commencent

– Réunion FED (27ème)

– Publication des données du PIB américain du T2 (28e) La Maison Blanche se retrouve déjà face à ce qui doit être de mauvaises données disant qu’il est temps de changer la définition ! MDR! – Alouette Davis (@TheCryptoLark) 26 juillet 2022

Le marché de la cryptomonnaie, YouTuber DustyBC, a tweeté le 26 juillet que le ralentissement mondial associé à une réduction potentielle du PIB américain pourrait expliquer pourquoi le prix du Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 21 000 $.

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié ses Perspectives de l’économie mondiale de juillet 2022, prévoyant un ralentissement important de la croissance mondiale qui devrait atteindre en moyenne 3,2 % cette année et 2,9 % en 2023. Cette + réunion du FOMC de demain pourrait expliquer pourquoi #BTC tombé en dessous de 21 000 $ — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) 26 juillet 2022

Pendant ce temps, le fondateur du hub de finance décentralisée inter-chaînes (DeFi) basé sur Cosmos, Umee Brent Xu, a demandé le 25 juillet dans un tweet « Est-ce qu’une récession macro = une récession crypto? »

Cointelegraph a cité le compte Twitter de Material Indicators le 25 juillet en signalant qu’il n’y a « aucune garantie qu’un support soit valable » après l’annonce des chiffres du PIB et des taux d’intérêt. Il a ajouté qu’il pourrait y avoir plusieurs jours de volatilité, faisant écho aux observations de Deutscher.

Elizabeth Gail a écrit dans Cointelegraph le 26 juillet que les marchés du Bitcoin étaient susceptibles de se redresser lorsque l’incertitude concernant l’état actuel de l’économie et les tensions géopolitiques seront résolues. Cependant, on ne sait pas combien de temps cela prendra.

Alors que les perspectives économiques semblent sombres, le FMI a souligné que les ventes de crypto depuis mai en raison de liquidations, de faillites et de pertes dans de grandes entreprises comme Celsius, Three Arrows Capital et Voyager Digital Holdings ont eu peu d’impact sur les autres systèmes financiers. .

Cela suggère que, comme les systèmes financiers plus larges peuvent avoir un effet massif sur la cryptomonnaie, on ne peut pas en dire autant dans l’autre sens.

Les actifs cryptomonnaies ont connu une vente spectaculaire qui a entraîné d’importantes pertes dans les véhicules d’investissement cryptomonnaies et provoqué l’échec des pièces stables algorithmiques et des fonds spéculatifs cryptomonnaies, mais les retombées sur le système financier au sens large ont été limitées jusqu’à présent.

Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie se situe à peine au-dessus de 1 000 milliards de dollars selon l’indice TCAP.

Des rapports décevants sur les bénéfices et les chiffres du PIB cette semaine pourraient gâcher ces niveaux, car Cointelegraph a rapporté le 25 juillet que les investisseurs commençaient déjà à chercher un abri en fiat en prédiction du pire.