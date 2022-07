First Mover Asia : Binance mérite quelques critiques, mais ce n’est pas un « schéma de Ponzi » ; Bitcoin dégringole | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a un argument raisonnable dans son procès pour diffamation à partir d’un titre d’article traduit en chinois ; l’éther tombe.

Prix ​​: Bitcoin souffre d’une autre journée de baisse ; l’éther tombe.

Insights : Binance mérite quelques critiques, mais ce n’est pas un stratagème de Ponzi.

Bitcoin (BTC) : 21 234 $ −1,8 %

Éther (ETH) : 1 440 $ −2,0 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 921,05 −1,2 %

Or : 1 716 $ l’once troy -0,2 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,79 % -0,03

Les prix du bitcoin, de l'éther et de l'or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l'indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l'indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L'or est le prix au comptant du COMEX.

Des prix

Bitcoin, Ether Drop lors d’une journée difficile pour les cryptos

De James Rubin

Mardi, les crypto-monnaies se sont encore éloignées de leurs récents sommets alors que les investisseurs ont traité le dernier pic d’incertitude macroéconomique et se sont préparés aux répliques de la hausse des taux de 75 points de base prévue par la Réserve fédérale américaine.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 21 200 $, en légère baisse au cours des dernières 24 heures, bien qu’il ait baissé de plus de 5 % plus tôt dans la journée. La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande changeait de mains à plus de 24 000 $ aussi récemment que mercredi dernier, dans un contexte d’optimisme renouvelé des investisseurs selon lequel l’inflation aurait pu culminer et que l’économie mondiale déclinait à un rythme raisonnable. Mais le rallye s’est avéré de courte durée car BTC est revenu dans la fourchette de 18 000 $ à 22 000 $ qu’il occupait depuis la première partie de juin, plongeant à un moment donné en dessous de 21 000 $ mardi.

« Nous sommes vraiment coincés dans cette fourchette », a déclaré Paul Eisma, responsable du trading chez XBTO Group, société de crypto-finance, au programme « First Mover » de CoinDesk TV. « Et nous attendons de voir quelles sont les données et quelles sont vraiment les orientations de la Fed … ce qu’elles prévoient. »

Ether s’échangeait récemment juste au-dessus de 1 440 $, soit moins d’un point de pourcentage par rapport à la veille, mais bien loin de son plus récent sommet au-dessus de 1 600 $. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière après que Bitcoin se soit rallié la semaine dernière à l’optimisme concernant la fusion, qui ferait passer la blockchain Ethereum d’un modèle de preuve de travail plus énergivore à une preuve de participation, et un appétit accru des investisseurs pour le risque. Un niveau accru d’intérêt ouvert pour les options, par rapport à celui de BTC, a souligné cette tendance.

Mais la chute de 10% de l’éther lundi a représenté sa plus forte baisse en plus d’un mois alors que la crypto est passée d’une fourchette de négociation de six jours de 1 460 $ à 1 660 $. L’attention s’est déplacée vers la moyenne mobile sur 50 jours d’Ether de 1 293 $, comme l’a écrit le journaliste principal des marchés de CoinDesk, Omkar Godbole, bien que la fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, Katie Stockton, ait écrit dans une note de recherche publiée lundi, que le support pourrait baisser, soulignant court- signes à terme d’épuisement des investisseurs. « Un recul dans l’éther peut trouver un support initial à l’AM de 50 jours (~ 1 293 $), mais nous nous attendons à un éventuel nouveau test du support provisoire (1 000 $) lors de la prochaine étape vers le bas », a écrit Stockton.

La plupart des autres cryptos majeurs sont tombés profondément dans le rouge avec UNI et SUSHI en baisse de plus de 11% et 10%, respectivement à un moment donné, et SAND en baisse de plus de 6%.

Les actions reculent

Les indices boursiers ont souffert d’une journée morne avec le Nasdaq axé sur la technologie en baisse de près de 2% et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average, en baisse de 1,2% et 0,7%, respectivement, alors que les investisseurs digéraient un mardi vague de résultats décevants et autres nouvelles. Parmi les points bas, le géant de la vente au détail Walmart a déclaré que la demande diminuait en raison de la hausse des prix de l’énergie et du carburant et que le constructeur automobile GM avait manqué ses estimations de rentabilité. Et Alphabet, la société mère de Google, a annoncé sa croissance trimestrielle des ventes la plus lente en deux ans.

Pendant ce temps, les retombées de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie ont pris une tournure nouvelle mais à peine inattendue avec l’annonce par la Russie lundi qu’elle couperait le flux de gaz à travers le gazoduc qui dessert l’Europe occidentale. La hausse des prix de l’énergie a joué un rôle majeur dans l’inflation sur tout le continent et a mis les économies européennes sur les nerfs. Le pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des prix de l’énergie, a légèrement augmenté de près de 100 dollars le baril et a augmenté de près de 40 % depuis le début de l’année.

Eisma a noté la position difficile de la Réserve fédérale américaine dans la lutte contre l’inflation sans plonger l’économie dans une récession profonde et rapide et la prudence compréhensible des investisseurs.

« La réalité est que la Fed est dans une impasse », a déclaré Eisma. « Ils doivent avoir une approche équilibrée, mais ils ne veulent pas que les anticipations d’inflation s’enracinent car c’est plus dangereux que de plonger l’économie dans une légère récession. »

Il a ajouté : « C’est une semaine délicate. Si, avec tant de risques d’événements cette semaine et de volatilité, il est quelque peu intelligent de prendre des bénéfices à court terme pour voir si la dynamique a changé. Il est toujours judicieux de réduire le risque dans les événements qui arrivent cette semaine.

Connaissances

Binance mérite quelques critiques, mais ce n’est pas un « schéma de Ponzi »

Par Sam Reynolds

Le PDG de Binance poursuit à nouveau les médias, et cette fois, il pourrait avoir une affaire.

Dans l’édition chinoise de Bloomberg Businessweek, publiée par une entreprise locale de Hong Kong, Modern Media Cl, l’article de profil de Bloomberg sur Changpeng Zhao utilisait à l’origine le terme « schéma de Ponzi » dans son titre.

Le titre a depuis été modifié, mais les documents judiciaires ont capturé l’original, qui comprenait le terme translittéré direct pour le schéma de Ponzi (龐氏騙局) et non un terme moins direct qui laisserait une certaine marge d’interprétation et de débat.

C’est étrange car malgré tous les défauts de Binance, être un Ponzi n’est pas quelque chose que même ses critiques les plus féroces diraient.

Les détracteurs de Binance ont souligné qu’il avait eu à un moment donné un régime laxiste de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, qui en aurait fait une plaque tournante pour les activités illicites et un portail pour les Iraniens sanctionnés.

Pour sa part, Binance a répondu en mettant en avant ses dizaines de nouvelles recrues dans son département KYC/AML, dont un certain nombre de poids lourds de la communauté des forces de l’ordre. Ce qui aurait pu être possible aux débuts de Binance ne se produira pas sous leur surveillance, c’est le mantra.

Mais pour les lecteurs chinois, le « schéma de Ponzi », en parlant de crypto, serait un territoire familier. En Chine, les médias d’État s’y réfèrent souvent de cette façon lorsqu’ils mentionnent la cryptomonnaie.

Faites simplement défiler les articles sur Xinhua (un service d’information d’État) et vous verrez que la crypto est appelée Ponzi ou système pyramidal. Le langage est similaire à la façon dont les régulateurs en Chine le décrivent. Après tout, les (vrais) stratagèmes de Ponzi sévissent sur les marchés financiers traditionnels chinois, de sorte que les régulateurs craignent sans aucun doute que ce soit le prochain grand.

Comme l’édition chinoise de Bloomberg Businessweek est largement disponible en Chine continentale, il se peut que les rédacteurs de Modern Media Cl aient choisi d’utiliser un langage agressif, mais familier, sur la cryptomonnaie qui plairait aux autorités chinoises et aux censeurs. Après tout, Binance a commencé ses opérations en Chine avant de partir alors que l’environnement réglementaire devenait hostile. Zhao, un ressortissant canadien, serait persona non grata dans le pays.

procès 2020

Zhao n’est pas étranger à poursuivre les médias pour diffamation. En 2020, Binance a poursuivi Forbes pour la publication d’un langage décrivant une prétendue stratégie de « Tai Chi » qui impliquait la création d’un réseau de sociétés pour détourner l’examen réglementaire des opérations américaines de Binance vers ses homologues offshore.

Binance a nié la véracité du document et a déclaré que sa provenance impliquait un argumentaire d’une société de services aux entreprises tierce qui n’a jamais été mis en œuvre.

Si la version chinoise du titre de Bloomberg Businessweek portait sur le blanchiment d’argent ou le document « Tai Chi », elle disposerait d’une défense efficace sous la forme d’un privilège qualifié, une défense contre la diffamation créée par les tribunaux britanniques (en tant que juridiction de common law, Hong Les tribunaux de Kong citent la jurisprudence du Royaume-Uni et cette défense a déjà été jugée) qui protège les journalistes d’être reconnus coupables de diffamation même s’ils ont tort mais ont fait preuve d’une diligence « responsable » dans leurs reportages.

Dans les affaires d’intérêt public, il y a un « droit d’avoir tort… pas complètement tort, bien sûr, mais la défense fera échouer une plainte en diffamation si, malgré tous les efforts du journaliste, certains faits ou allégations s’avèrent faux ou faux, » comme l’a dit un juriste.

Le « Tai Chi » et le réseau de propriété de Binance sont des questions d’intérêt public, et même si les sources de Forbes se sont trompées, il existe toujours une défense disponible.

Finalement, Binance a abandonné l’affaire. Mais l’entreprise n’a toujours pas de siège social déclaré et, pour autant que l’on puisse en juger, existe sous la forme d’un réseau complexe d’entités offshore.

Mais cela ne veut pas dire que c’est un schéma de Ponzi.

