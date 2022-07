Pourquoi le prix du CRO est soudainement à nouveau si baissier | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a chuté de 17 % en une semaine.

Le prix du CRO perd le support des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,1408 $.

Le prix du CRO a chuté en chute libre, ciblant 0,09 $ à court terme.

Le prix du CRO laisse présager une nouvelle baisse

Le prix du CRO se négocie actuellement à 0,1165 $. Le lundi 26 juillet, le prix Crypto.com a perdu le support des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours. Si les conditions du marché persistent, une chute vers 0,09 $ se produira probablement dans les prochains jours.

Le prix CRO fournit une confluence baissière subtile car l’indice de force relative a été rejeté d’entrer dans la zone de support haussière sur des périodes quotidiennes. Néanmoins, le prix du CRO est en forte baisse depuis avril, et les opportunités haussières n’ont été considérées que comme des jeux de contre-tendance rapides. Le potentiel d’inversion est toujours possible, et nous informerons les abonnés si des changements immédiats ont lieu.

Graphique CRO/USD sur 2 jours

L’invalidation la plus sûre de la thèse baissière est une violation au-dessus de 0,1408 $. Si le niveau d’invalidation venait à être dépassé, une remontée vers 0,16 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 40 % par rapport au prix actuel de Crypto.com.

