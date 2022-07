Top 3 des prédictions de cours Bitcoin, Ethereum, Ripple : le plaisir coupable de Gepetto | Cryptomonnaie

Bitcoin est témoin d’un rejet proche du niveau de 23 500 $. Ce faisant, le décompte haussier a été invalidé.

Le prix d’Ethereum chute comme prévu mais a une chance de tourner plus haut.

Le prix d’ondulation montre des signaux concernant, revitalisant l’idée d’un objectif de 0,24 $.

Le marché de la cryptomonnaie connaît de nouvelles baisses. Le rallye des bénéfices de courte durée a peut-être été un piège à argent intelligent pour attirer les commerçants.

Le prix du Bitcoin redirige vers le sud

Le prix du bitcoin a franchi le canal de la tendance ascendante, entraînant une hausse des bénéfices de 25 % depuis le 13 juillet. Une couverture médiatique de dernière minute a été publiée le 21 juillet pour avertir les commerçants de l’échec de la tendance. La crypto-monnaie peer-to-peer d’origine a produit le signal de retest et de rejet prévu du canal ascendant le 23 juillet et a depuis perdu 10% de sa valeur marchande.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 20 706 $ alors que les baissiers suppriment la crypto numérique en chute libre. Bien que juillet ait fourni des opportunités de profit sur le marché de la cryptomonnaie, la baisse du prix du BTC ne doit pas être considérée sous le même angle optimiste. En termes simples, l’argent intelligent a invalidé le décompte haussier à court terme. Le prix du BTC cible 17 000 $ et potentiellement 16 200 $.

L’invalidation du décompte baissier est de 24 400 $. Si les traders peuvent conquérir ce niveau, ils pourraient être en mesure de remonter jusqu’à 27 750 $, ce qui entraînerait une augmentation de 33 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Le prix de l’Ethereum chute comme prévu

Le prix d’Ethereum a montré des signaux baissiers juste avant la fin de la session de New York le vendredi 22 juillet, comme l’ont noté les analystes de Netcost-Security.

« L’indice de force relative montre également une subtile divergence baissière près du niveau de prix actuel de 1 580 $, ce qui justifie l’idée d’une éventuelle chasse à la liquidation », indique l’analyse.

La subtile divergence baissière qui a été repérée a entraîné une baisse de 16 %. Il a également été souligné que « l’argent intelligent pourrait aller pour une autre chasse aux liquidités aussi bas que 1 290 $ sans invalider la thèse haussière de moyen terme. »

« Le prix de l’Ethereum se négocie actuellement à 1 374 $. Les commerçants doivent surveiller de près le prix de l’ETH, car le rebond potentiel pourrait être une opportunité de réaliser un profit. Les objectifs de rebond se situent entre 1 650 $ et 1 900 $. (Des objectifs plus précis peuvent être émis si le premier signal de rebond a lieu)

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

L’invalidation du scénario de tendance haussière a été déplacée de 1 270 $ à 1 250 $ pour la marge de manœuvre et la précision. Une approche plus conservatrice consisterait à attendre un tournant et à dépasser 1 460 $ avant de s’impliquer dans le prix Ethereum.

Objectifs de prix XRP 0,24 $

Le lundi 26 juillet, un avertissement urgent a été émis pour les traders XRP. Le jeton de remise numérique a été rejeté du canal descendant Elliot Wave Trend Channel (EWTC) et a depuis chuté de 7 % en chute libre. Être un haussier précoce du prix XRP est mal avisé car un motif de montée en puissance subtil confond la force baissière sur l’indicateur de profil de volume.

Si les données techniques sont correctes, le prix XRP est dû pour une douleur intense. Un objectif conservateur est de 0,28 $ depuis le 18 juin. Les objectifs de confluence macro suggèrent que 0,24 $ et 0,20 $ sont également dans les cartes.

L’invalidation de la thèse baissière reste à 0,48 $. Si les traders peuvent dépasser ce niveau, ils pourraient être en mesure d’induire une nouvelle course haussière ciblant 1,20 $, entraînant une augmentation de 280 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’évolution des prix du XRP, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security