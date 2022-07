MATIC vise un objectif de 1 $ et annonce les finalistes du programme Accelerator | Cryptomonnaie

Polygon en collaboration avec DeFi.org et Orbs a annoncé les finalistes de son programme Accelerator.

Alors que l’écosystème DeFi se prépare pour DeFi 2.0, MATIC vise l’objectif de 1 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix MATIC a étendu ses objectifs dans la zone de 1,2 $.

Polygon, en collaboration avec DeFi.org et la société d’infrastructure de couche 3 Orbs, a choisi aujourd’hui les quatre finalistes de son programme Accelerator, parmi un groupe de candidats de l’écosystème DeFi.

Les mentors du programme DeFi.org choisissent Ithil, Prophet, CURL et reBaked

La plus grande solution de mise à l’échelle d’Ethereum, Polygon, a choisi quatre participants au programme parmi un vaste pool d’applications pour leur programme d’accélération DeFi. Le programme offrira des opportunités de financement, de mentorat et une exposition au marché pour les projets choisis.

Il est obligatoire pour Ithil, Prophet, CURL et reBaked de s’appuyer sur l’écosystème Polygon ou d’utiliser l’infrastructure Orbs. Ces quatre projets recevront une injection de liquidités sur diverses plateformes lors du lancement, dont le site Web DeFi.org.

La combinaison de L1/L2 sur Polygon et L3 sur Orbs offre une opportunité passionnante pour le développement d’applications nouvelles et innovantes.

Ithil est un nouveau protocole DeFi qui offre aux utilisateurs une exposition dans des protocoles sélectionnés avec des fonds empruntés. Le projet se distingue par sa structure modulaire pour responsabiliser les utilisateurs et les protocoles. Prophet est un marché où les utilisateurs peuvent échanger et s’exposer à des stratégies de trading automatisées.

CURL est un protocole qui concentre la liquidité sur les réseaux L2. reBaked propose un ensemble d’outils de gouvernance, de gestion et d’exploitation pour les DAO et les écosystèmes Web 3.0 afin de mieux répartir et gérer leurs trésoreries – en se concentrant sur la création de valeur.

MATIC vise un objectif de 1 $

Les analystes de Netcost-Security estiment que le prix MATIC est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 $. Une poussée de MATIC dans la zone entre 0,48 $ et 0,54 $ invaliderait la thèse haussière. Le prix MATIC a tenté de monter vers les objectifs de tendance supérieure de manière constante lors des précédentes hausses de prix.

Un recul dans la région de 0,60 $ est probable, et cela pourrait entraîner une chute à 0,54 $. Tony M, un analyste crypto de premier plan, affirme qu’il existe une configuration récompense-risque 13-1, l’une des meilleures de la saison crypto.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié comment négocier une configuration haussière dans Chainlink et MATIC et ont proposé des informations, des objectifs de prix clés et des détails sur la tendance actuelle dans la vidéo suivante :