Pourquoi le prix d’Avalanche est au bord d’une baisse de 22 % | Cryptomonnaie

Un signal de vente de l’indicateur Super Trend déclenche une correction des prix Avalanche à partir de 26 $.

La baisse de l’intérêt des investisseurs contribue aux malheurs des prix d’Avalanche.

La zone de demande à 20 $ pourrait changer radicalement la perspective d’une baisse de 22 % à une suite haussière.

Le prix de l’avalanche a dominé le marché de la crypto-monnaie, augmentant de 58% par rapport au support établi au niveau de prix de 16 $ au cours des deux dernières semaines. Le rallye a été déclenché par un modèle de cap and handle et renforcé par la peur de manquer quelque chose (FOMO) parmi les investisseurs. Au départ, l’élan semblait solide et incassable, mais le prix AVAX a été rejeté à 26 $, ce qui a ouvert la voie à un retournement baissier à 20 $.

Le prix de l’avalanche envisage une baisse de 22 %

L’indicateur Super Trend a présenté un signal de vente lundi après le rejet à 26 $. De plus, le prix Avalanche avait déjà du mal à conserver les gains accumulés au cours des deux dernières semaines. Bien que la chute à 20 $ se soit produite rapidement, une importante congestion des acheteurs dans la même zone a permis de maîtriser l’influence des baissiers.

Une analyse de l’indicateur de divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) révèle que d’autres baisses entreront probablement en jeu au cours des prochaines sessions. La moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 a franchi sous la EMA de 26, ce qui est un signal baissier, tout comme le MACD explorant les zones situées sous la ligne moyenne. Pour cette raison, les investisseurs devraient s’acclimater à des pertes allant de 22 % à 16 $.

Graphique AVAX/USD sur quatre heures

Les données en chaîne de Santiment montrent une baisse significative du nombre de mentions AVAX sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Un léger pic de volume s’est produit lors de la cassure à 26 $, mais le FOMO s’est éteint alors que les investisseurs réservaient des bénéfices précoces. Il serait avantageux pour Avalanche Prix que le nombre de mentions augmente régulièrement. L’augmentation du volume soutiendrait la dynamique de la tendance haussière tout en évitant les corrections de prix baissières.

Tableau de volume social d’avalanche

D’autre part, l’indicateur séquentiel TD a présenté un signal d’achat sur la même période de quatre heures, ce qui implique qu’un retournement haussier est en vue. Un chandelier rouge neuf révèle que les baissiers s’amenuisent, et si les haussiers saisissent l’occasion, le support à 20 $ sera le tremplin pour le retour à 26 $.

Graphique AVAX/USD sur quatre heures

Il est toutefois conseillé aux commerçants d’acheter lorsque le bas des sixième et septième bougies du décompte est dépassé par le bas des huitième et neuvième bougies.