Ces mesures en chaîne établissent le prix Chainlink pour un recul à 5,35 $ | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink recule pour soutenir après le rejet de la congestion du vendeur à 7,50 $.

Le modèle en chaîne IOMAP met en lumière une zone d’approvisionnement solide à 6,88 $, ce qui pourrait plafonner les gains.

Le sentiment des investisseurs laisse entendre une possible surévaluation, alors que le prix LINK se bat pour défendre une ligne de support cruciale.

Le prix Chainlink a tenté de braver le marché volatil de la crypto-monnaie en recherchant des gains au nord de sa valeur marchande actuelle de 6,30 $. Un motif en triangle symétrique a commencé à se former vers la mi-juillet et a élevé LINK à 7,50 $ la semaine dernière, mais a raté son objectif à 8,60 $.

Au moment de la rédaction, le prix de Chainlink doit se maintenir au-dessus de 6,20 $, une zone coïncidant avec la ligne de tendance supérieure du modèle de graphique directeur. Sinon, une cassure à la baisse étirera la jambe à 5,35 $.

BetSwirl intègre les flux de prix Chainlink

Chainlink a annoncé lundi qu’une plate-forme Web3 GameFi appelée BetSwirl a adopté les flux de prix renommés du réseau sur plusieurs protocoles, notamment Avalanche, Binance Smart Chain et Polygon. Le développement a vu le prix de Chainlink grimper à 26 $, mais une correction s’est produite immédiatement lorsque les investisseurs ont vendu la nouvelle. Selon un article de blog publié le même jour, BetSwirl aura « accès à des flux de prix infalsifiables de haute qualité nécessaires pour aider à calculer les frais d’utilisation lorsqu’un pari est misé ».

«Nous avons choisi Chainlink comme solution oracle de référence car son infrastructure est transparente à intégrer et testée dans le temps en production. Chainlink aide déjà à sécuriser les principaux protocoles DeFi responsables de milliards de dollars en valeur de contrat intelligent. BetSwirl ajouté.

LINK/USD Graphique sur huit heures

Les haussiers risquent d’être submergés par la pression de vente continue, en particulier si l’on considère les perspectives négatives de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Une cassure sous le motif en triangle, comme indiqué dans le graphique, entraînera davantage de pertes à 5,35 $. Cette baisse sera renforcée à mesure que le MACD se retirera dans la région négative sous la ligne moyenne.

Un récent pic du sentiment pondéré, une métrique développée par Santiment, laisse entrevoir un renversement baissier qui s’étend davantage avant qu’une correction haussière ne se produise. Ce modèle en chaîne combine des mentions positives et négatives sur Chainlink et multiplie le résultat avec le volume social total. Notez que le sentiment pondéré est inversement lié à l’action des prix. En d’autres termes, un pic de l’indice indique un renversement de tendance immédiat et une baisse des prix, confirmant ainsi le passage potentiel à 5,35 $.

Sentiment pondéré par maillon de chaîne

La métrique In / Out of the Money Around Prix (IOMAP) révèle une offre immense à 6,88 $. Cette zone représente environ 9 300 adresses qui ont précédemment acheté 303 millions de tokens LINK à ce prix. Au fur et à mesure que le prix de Chainlink se redressera, ces détenteurs déchargeront probablement leurs sacs – soulagés d’avoir atteint le seuil de rentabilité – ajoutant à la pression aérienne.

Graphique Chainlink IOMAO

Les zones de support sont actuellement faibles, ce qui indique que le chemin de moindre résistance est en baisse. Couplés à des événements macroéconomiques sur le marché comme la décision du FOMC mercredi, ces facteurs fondamentaux placent le prix Chainlink dans une situation précaire. En d’autres termes, la baisse prévue à 5,35 $ pourrait être assez conservatrice.