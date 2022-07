Le prix du Bitcoin oscille au-dessus de 21 000 $ alors que la SEC dissèque les listes de coinbase | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin oscille au-dessus de 21 000 $ avant la réunion du FOMC de mercredi.

La SEC enquête sur Coinbase pour avoir autorisé le commerce de jetons de sécurité non enregistrés.

Le MVRV à 30 jours se réinitialise dans la zone d’achat, prévoyant un possible rebond dans les prochains jours.

Le prix du Bitcoin s’équilibre au-dessus de 21 000 $ sous la pression de certains des macro-événements en cours sur le marché. La réunion du FOMC de la Réserve fédérale mercredi décidera s’il convient d’augmenter à nouveau le taux d’intérêt et de combien de points de base.

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé une enquête sur le processus de cotation de Coinbase, qui pourrait également affecter le marché de la cryptomonnaie et le prix du BTC. D’un point de vue technique, le prix du Bitcoin pourrait faire face à une volatilité accrue vers la fin de la semaine, les analystes de Netcost-Security prévoyant une nouvelle baisse.

La SEC enquête sur les listes de coinbase

La SEC des États-Unis a commencé à enquêter sur Coinbase pour avoir prétendument autorisé l’achat et la vente de plusieurs jetons considérés comme des titres. Selon Bloomberg, trois personnes familières avec le régulateur ont confirmé l’enquête.

Coinbase est passé sous le radar de la SEC après avoir révisé ses directives de cotation pour augmenter le nombre d’instruments négociables sur la plate-forme. Selon deux sources citées par Bloomberg, l’enquête a commencé avant que les régulateurs ne décident d’enquêter sur un stratagème de délit d’initié dans l’entreprise et sur l’affaire de la semaine dernière contre un ancien dirigeant. Bien que la SEC n’ait pas encore commenté la question, Paul Grewal, le directeur juridique, a écrit sur Twitter :

« Nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux – un processus que la SEC a déjà examiné – éloigne les titres de notre plate-forme, et nous sommes impatients de dialoguer avec la SEC à ce sujet. »

Le prix du Bitcoin imprime un modèle technique haussier crucial

La crypto-monnaie phare se maintient légèrement au-dessus de la limite inférieure d’un motif de drapeau haussier. Si cette formation graphique est autorisée à suivre son cours, le prix du BTC inversera probablement la tendance et passera à la hausse, avec des niveaux de 22 000 $ et 24 000 $ en vue.

Un motif de drapeau haussier se forme souvent lors d’une correction à partir d’un prix plus élevé. Au fur et à mesure que l’actif se consolide, les acheteurs finissent par submerger les vendeurs débordés, faisant basculer la balance en leur faveur. Comme le montre la flèche dans le graphique, une cassure au-dessus du modèle s’accompagnerait d’une augmentation du volume des échanges, renforçant encore le prix du Bitcoin aux niveaux mentionnés précédemment à 22 000 $ et 24 000 $.

Graphique BTC/USD sur quatre heures

Il convient de noter le RSI stochastique extrêmement survendu, qui fournit une confirmation haussière supplémentaire. Le prix du BTC devrait commencer à reprendre de l’élan dès que cet indice technique dépassera 30. Une divergence haussière sera observée lorsque le RSI passera au-dessus de la moyenne mobile. Historiquement, de tels mouvements ont confirmé d’importants renversements de tendance à la hausse.

Graphique Bitcoin MVRV

Le graphique ci-dessus illustre la valeur de marché réalisée (MVRV), qui mesure si le marché est surévalué ou sous-évalué. Notez qu’un rebond devrait entrer en jeu avec la métrique en chaîne glissant sous la ligne moyenne. Selon la moyenne mobile sur 30 jours, les creux dans la région négative ont toujours ouvert la voie à des résultats haussiers.