Voici pourquoi acheter le prix Solana avant un autre plongeon est une mauvaise idée | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a chuté d’environ 26 % depuis le passage de l’obstacle de 44,37 $ le 19 juillet.

Cette correction est susceptible de poursuivre sa descente et de revoir les niveaux de support de 31,66 $ et 24,52 $.

Un pic soudain de pression d’achat qui fait basculer la barrière de résistance de 47,43 $ en un plancher de support invalidera les perspectives baissières.

Le prix de Solana montre un manque de force après avoir percé une importante barrière de résistance, dénotant une augmentation écrasante du nombre de vendeurs. Cette évolution a poussé Solana SOL à déclencher un renversement complet qui l’a poussé à sa position actuelle.

Le prix Solana prévoit son prochain déménagement

Le prix de Solana a balayé la barre des 44,37 $ le 19 juillet après avoir augmenté de 49 % en moins d’une semaine. Ce mouvement massif était impressionnant, mais il n’a pas réussi à transformer un obstacle crucial à 47,43 $ en un plancher de support. En raison de son incapacité et de la forte augmentation des bénéfices des investisseurs, SOL a commencé à inverser sa tendance.

Il est intéressant de noter qu’il existe encore quelques niveaux de liquidité et, en fonction du biais du marché, SOL visitera probablement ces barrières avant toute possibilité de redressement.

Puisque SOL s’effondre, examinons d’abord les pools de liquidités à la baisse.

31,66 $ est un niveau de support Le prix de Solana a été retesté trois fois depuis le 20 juin sans aucune baisse ou balayage massif en dessous. Il s’agit donc du premier et du niveau le plus proche auquel les teneurs de marché pourraient tenter de diriger le prix du SOL.

De plus, les plus bas oscillants formés depuis le 13 juin étaient tous des plus bas plus élevés sans qu’il n’y ait de flux de liquidité en dessous d’eux. En conséquence, un passage au swing le plus bas à 25,71 $ est la prochaine étape pour SOL. Fait intéressant, ce niveau est juste au-dessus d’un niveau de support hebdomadaire à 24,52 $, ce qui fait de cette barrière une barrière stable et digne de catalyser un renversement.

Compte tenu des niveaux de liquidité susmentionnés, les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 10 % pour balayer la barrière de 31,66 $ et à une baisse de 26 % pour balayer la barre des 24,52 $.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Malgré les perspectives baissières, un pic suffisant de la pression d’achat qui pousse le prix de Solana à produire un chandelier quotidien au-dessus de 47,43 $ pourrait inverser la tendance. Ce mouvement créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Un tel développement pourrait par ailleurs voir le prix de Solana tenter de retester le niveau psychologique de 50 $.

Cependant, un examen plus approfondi de l’évolution des prix révèle que la liquidité d’arrêt d’achat se repose d’environ 47,43 $ à 59,31 $. Par conséquent, la hausse de SOL s’étend jusqu’à environ 60 $, surtout si les traders SOL parviennent à surmonter l’obstacle de 47,43 $.