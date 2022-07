Dogecoin et Shiba Inu saignent dans le crypto snoozefest pré-FOMC | Cryptomonnaie

L’activité du marché de la cryptomonnaie est typique des cas antérieurs où les investisseurs attendaient une décision de hausse des taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont une aversion pour le risque, retirant des capitaux des actifs cryptomonnaies volatils, des pièces de monnaie meme, avant la hausse attendue de 75 points de base mercredi.

Les analystes pensent que Dogecoin s’efforce de sortir de sa tendance à la baisse pluriannuelle.

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu ont chuté aux côtés du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans le top 30 avant la réunion du FOMC. Les analystes sont toutefois optimistes quant au fait que Dogecoin sortira de sa ligne de tendance pluriannuelle.

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu baissent avant la prochaine hausse des taux

Le Federal Open Market Committee se réunit huit fois par an pour discuter des changements de politique monétaire et examine les conditions économiques et financières afin d’évaluer la stabilité des prix dans l’économie. Le FOMC se réunit mercredi pour une hausse anticipée des taux de 75 points de base. Les investisseurs étaient averses au risque avant l’événement et ont retiré des capitaux des crypto-monnaies ; par conséquent, les actifs du top 30 ont connu une forte baisse.

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu ont chuté et les mêmes pièces n’ont pas réussi à récupérer les pertes il y a deux semaines. Les investisseurs sont assis sur leurs mains alors que les experts ont prédit une hausse de 75 points de base mercredi. La situation actuelle sur les marchés de la cryptomonnaie est considérée comme typique avant la réunion du FOMC.

Les acteurs du marché ont anticipé une troisième méga hausse en septembre 2022. La politique monétaire se resserre plus rapidement que prévu et la croissance ralentit. Cet environnement a entraîné une sortie de capitaux des pièces meme et de l’écosystème DeFi.

Dogecoin voit un regain d’intérêt de la part des baleines

L’activité des baleines sur le réseau Dogecoin a considérablement augmenté après le pic de domination de la pièce meme. D’après les données de la société de renseignement cryptomonnaie Santiment, Dogecoin et Shiba Inu font partie des crypto-monnaies populaires dans les portefeuilles de baleines.

Les investisseurs en crypto qui ont dépensé plus de 100 000 $ par transaction accumulent DOGE, et il y a plus de 100 transactions importantes par jour sur le réseau Dogecoin.

Les baleines Ethereum possèdent 493,65 milliards de jetons Shiba Inu

Shiba Inu est l’une des plus grandes exploitations non Ethereum des 100 meilleures baleines Ethereum. D’après les données de WhaleStates, les baleines détiennent un total de 493,65 milliards de Shiba Inu d’une valeur de 5,4 millions de dollars.

Top 10 des 100 plus grandes baleines Ethereum

Les analystes sont optimistes quant à la reprise du Dogecoin et du Shiba Inu

Les analystes de Netcost-Security estiment que Dogecoin est prêt à sortir de sa ligne de tendance pluriannuelle. Depuis mai 2021, le prix du Dogecoin a baissé rapidement, mais maintenant l’actif est prêt à se redresser. À l’exception de quelques rebonds dans son tableau des prix, le prix du Dogecoin a régulièrement diminué, perdant 91,6 % de sa valeur d’une année sur l’autre. Pour les prix cibles et plus d’informations sur le graphique Dogecoin, regardez la vidéo ci-dessous :