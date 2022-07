Qu’adviendra-t-il du prix et des détenteurs de Shiba Inu après que les traders SHIB auront franchi ce niveau ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a défait la zone de demande de 0,0000106 $ à 0,0000111 $, suggérant une perspective baissière.

Cette évolution invalide les perspectives haussières et indique qu’une nouvelle baisse est probable.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,0000121 $ invalidera les perspectives baissières pour SHIB.

Le prix du Shiba Inu a invalidé avec succès son modèle de fanion haussier, suggérant que les baissiers sont en contrôle. Les investisseurs peuvent s’attendre à une nouvelle baisse du SHIB si certains niveaux significatifs sont dépassés.

Prix ​​Shiba Inu prêt pour plus de pertes

Le prix du Shiba Inu a annulé les gains enregistrés depuis le 14 juillet alors que les vendeurs prennent le contrôle de la pièce meme. Cette évolution a également déclenché une contrefaçon pour le modèle de continuation en cours – le fanion haussier.

Cette formation technique est composée d’un mât et d’un fanion. Pour SHIB, le mouvement explosif de 34% entre le 19 juin et le 25 juin a créé le mât et la consolidation qui s’en est suivie sous la forme de bas plus hauts et de hauts plus bas a créé un fanion.

Ce modèle prévoit une hausse de 34 % à 0,0000154 $, obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 0,0000116 $, qui a eu lieu le 18 juillet. De plus, SHIB a également retesté le fanion après avoir éclaté pour confirmer les perspectives haussières en cours.

Après cette évolution, le prix du Shiba Inu a grimpé de 14 % mais n’a pas réussi à maintenir cet élan et a permis aux baissiers de prendre le contrôle. En conséquence, SHIB a chuté de 20 % par rapport à son sommet du 20 juillet à 0,0000131 $.

De plus, la pièce meme a également traversé la zone de demande de 0,0000106 $ à 0,0000111 $ et se dirige actuellement vers un nouveau test du niveau de support de 0,0000095 $. Cette barrière est la seule chose qui se dresse entre un krach de 13% et une résurgence d’une perspective haussière.

Par conséquent, les investisseurs devraient être préparés à un nouveau test potentiel du 0,0000082 $ d’ici la fin de la semaine.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix du Shiba Inu produit un chandelier quotidien proche du niveau de 0,0000121 $, il produira un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière. Dans un tel cas, SHIB pourrait déclencher un rallye vers le prochain niveau de résistance significatif à 0,0000139 $.