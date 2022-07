La bataille entre crypto haussiers et baissiers montre de l’espoir pour l’avenir | Cryptomonnaie

Bitcoin s’est échangé en dessous de sa base de coût minier en juin, DeFi a connu une baisse de 33% de TVL et les options BTC hebdomadaires en milieu de mois ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré.

L’espace blockchain connaît des points forts malgré le ralentissement perçu du marché. Les taux de financement à terme perpétuels pour Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) sont redevenus positifs sur les principales bourses, ce qui montre un sentiment haussier parmi les négociants en produits dérivés. De plus, Bitcoin a commencé à se négocier en dessous de son coût de base, ce qui a marqué les précédents creux du marché. En revanche, en juin, la finance décentralisée (DeFi) a connu une baisse de 33 % de la valeur totale verrouillée et les actions cryptomonnaies ont fourni un rendement moyen de -42,7 % d’un mois sur l’autre.

Il y a une bataille en cours entre les sentiments haussiers et baissiers dans différents domaines du marché. Pour aider les traders de crypto-monnaie à manœuvrer sur le champ de bataille, Cointelegraph Research a récemment lancé son mensuel « Investor Insights Report ». Dans le rapport, l’équipe de recherche décompose les événements les plus marquants du marché du mois dernier et les données les plus critiques dans les différents secteurs de l’industrie. Les chercheurs fournissent des analyses d’experts et des informations qui peuvent bénéficier aux acteurs sérieux du marché de la blockchain.

Les produits dérivés peuvent fournir un indicateur clé de l’évolution des sentiments

Avant juin, il y avait eu un fort sentiment baissier sur le marché. Un indicateur de sentiment baissier et haussier est le biais de volatilité d’un marché. Plus la plage d’asymétrie est large, plus elle est volatile, tandis que des plages plus étroites suggèrent moins de volatilité, ce qui implique une plus grande confiance dans le marché. Le 18 juin, le biais 25-delta des options Bitcoin a culminé à 36 %, le plus élevé jamais enregistré. Depuis lors, un certain optimisme est revenu, faisant chuter le biais à 17 %. Cela signale une forte conviction que le marché de la cryptomonnaie va rebondir au cours des prochains mois.

Les primes sur les appels longs sur Bitcoin et Ether indiquent que les commerçants sont optimistes pour la fin de l’année. Cependant, les problèmes de solvabilité et le risque de contagion sont toujours présents sur le marché et dans l’esprit des investisseurs et des régulateurs.

Sur les marchés latéraux, les commerçants peuvent utiliser des étranglements pour générer des rendements si Bitcoin reste limité. Les étranglements impliquent la vente d’options de vente et d’achat à différents prix d’exercice. L’idée d’un étranglement est comme son nom l’indique : placer un put (une option de vente) et un call (une option d’achat) en dessous et au-dessus du prix au comptant actuel. Par exemple, si Bitcoin est à 20 000 $, vendez d’abord une option de vente à 15 000 $ à la baisse et un appel à 30 000 $ à la hausse. S’ils expirent après un mois, les primes se traduisent par les gains moins les frais de transaction.

Actuellement, le biais des options a une pente raide, avec un différentiel de volatilité implicite allant jusqu’à 10 % entre les prix d’exercice de 17 000 $ à 24 000 $ sur Deribit et le Chicago Mercantile Exchange. Cela indique une bonne configuration pour une inversion du risque impliquant une vente courte à 17 000 $ et un appel long à 24 000 $.

Le sentiment haussier commence-t-il à repousser les baissiers ?

La perte nette non réalisée de Bitcoin a atteint son plus bas niveau en trois ans, soulignant que sa valeur marchande actuelle est inférieure de près de 17 % à celle de son coût de base global. Historiquement, les creux mondiaux se sont formés lorsque les pertes ont atteint plus de 25 %. Les moyennes mobiles descendantes et l’indice de force relative dans la zone de survente indiquent que les baissiers sont sous contrôle.

Cependant, pour la première fois depuis mars 2020, le Bitcoin s’est échangé en dessous de sa base de coût minier, un niveau qui a historiquement marqué les capitulations mondiales et les creux du prix du Bitcoin. L’indicateur de profit/perte net non réalisé est une preuve supplémentaire que les haussiers pourraient potentiellement dépasser les baissiers.

Des dérivés au secteur NFT

Le rapport Investor Insights couvre divers autres sujets tels que les jetons de sécurité, DeFi, les jeux de blockchain, l’extraction de crypto-monnaie, les actions liées à la blockchain, la réglementation et les investissements en capital-risque. Les experts en la matière se tiennent au courant de toutes les dernières nouvelles et tendances pour couper les mauvaises herbes et fournir des informations essentielles sur l’industrie de la blockchain.

Chaque section du rapport couvre des éléments importants ayant une incidence sur le sujet. Les experts en la matière couvrent les événements les plus importants qui auront un impact significatif, et les informations sont présentées dans un format digeste que les participants sérieux du marché de la cryptomonnaie peuvent utiliser pour obtenir un aperçu, des faits marquants et une prédiction de ce qui pourrait se présenter à l’horizon. La newsletter est maintenant disponible pour abonnement et propose des graphiques complets et des analyses détaillées.