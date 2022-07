La hausse des taux lors de la réunion de juillet de la Fed fournit un test de crédibilité, avec des baisses déjà à l’horizon | Cryptomonnaie

La banque centrale américaine devrait relever ses taux d’intérêt de 75 points de base, ce que de nombreux économistes jugent trop accommodant. Mais les traders réfléchissent à d’éventuelles baisses de taux dès l’année prochaine.

Alors que la Réserve fédérale américaine se prépare à annoncer une forte hausse attendue des taux d’intérêt cette semaine, les traders des marchés traditionnels se préparent déjà à une baisse des taux dès l’année prochaine.

La plupart des économistes et des investisseurs pensent que le Federal Open Market Committee de la banque centrale augmentera les taux d’intérêt de 75 points de base, soit trois quarts de point de pourcentage, lors de la réunion de deux jours du FOMC à Washington, DC. Cette réunion sera suivie mercredi à 14 heures. ET par une déclaration très attendue décrivant la décision.

Certains analystes de marché traditionnels semblent cependant anticiper les baisses de taux de la Fed au début de l’année prochaine, apparemment dans le cadre d’une future initiative visant à empêcher l’économie américaine d’une récession plus profonde. Ces analystes pourraient penser que l’économie est trop faible pour supporter des taux plus élevés, ou ils doutent de la détermination de la Fed à maintenir des conditions financières strictes si les marchés continuent de s’évanouir, ou une combinaison.

Le marché à terme des fonds fédéraux sur la bourse CME de Chicago montre que les traders anticipent des hausses de taux jusqu’en janvier prochain, mais parient que la Fed commencera à réduire les taux en février et continuera de le faire pendant au moins les prochains mois.

Un tel schéma serait similaire au resserrement de la Fed en 2019, lorsque les banquiers centraux ont décidé pour la première fois d’adopter une «approche attentiste» après avoir augmenté quatre fois en 2018. Le FOMC a finalement commencé à réduire les taux en octobre 2019 en raison d’un ralentissement. économique, admettant qu’il s’était trompé sur les perspectives de l’économie américaine.

L’inflation se situe toujours à un sommet de quatre décennies de 9,1 %, en grande partie en raison de la forte demande des consommateurs résultant de la pandémie de coronavirus. La Fed tente de freiner cette demande en augmentant les taux d’intérêt.

Mais cette semaine pourrait fournir l’un des tests les plus cruciaux de la crédibilité de la Fed si elle finit par renoncer à sa campagne à, par exemple, 6 % d’inflation, bien avant que l’inflation ne revienne à l’objectif de 2 %.

« S’ils reviennent en mode d’assouplissement avec une inflation toujours à 6%, ils injectent de l’argent dans une économie avec une inflation à 6% », a déclaré Bob Iaccino, stratège en chef chez Path Trading Partners et co-gestionnaire de portefeuille chez Stock Think Tank. « Ils ne devraient pas faire ça, mais ils pourraient. »

Les décisions prises par la Réserve fédérale sont étroitement surveillées par les commerçants de bitcoins et les analystes de la cryptomonnaie, car les ventes traditionnelles plus larges du marché résultant de l’environnement macroéconomique sont fortement corrélées aux mouvements des marchés de la cryptomonnaie.

Le bitcoin a chuté d’environ 3,5 % au cours des premières heures de négociation de lundi en prédiction de la décision de la Fed mercredi.

Alors qu’une hausse de 75 points de base amènerait le taux des fonds fédéraux à 2,25 % à l’extrémité inférieure, de nombreux économistes soutiennent qu’une hausse plus agressive, par exemple de 100 points de base, serait plus appropriée et amènerait la Fed là où elle veut être, soit 3,25 %.

« Si vous écoutez le propre récit de la Fed sur la direction à prendre, il est assez clair qu’elle pense maintenant que la politique monétaire devrait être restrictive », a déclaré Brian Coulton, économiste en chef chez Fitch Ratings. « Il y aurait certainement une logique très claire pour aller à 100 points de base, et je ne serais pas surpris si c’est ce qu’ils ont fait. »

En tant que banque mondiale de facto pour le monde, la Fed doit réagir aux conditions du marché des changes, c’est pourquoi la récente décision de la Banque centrale européenne (BCE) de relever les taux d’intérêt de 50 points de base pourrait forcer les États-Unis banque centrale à augmenter plus agressivement.

La hausse surprenante des taux de la BCE a exercé une pression sur l’euro à court terme, selon un rapport de Coinbase (COIN). Il était également en bitcoin (BTC) et en éther (ETH) surperformant bon nombre des devises les plus échangées au monde, notamment l’euro, la livre sterling et le yen japonais.

Le président de la Fed, Jerome Powell, continue d’insister sur le fait que l’économie américaine est loin d’être en récession en raison de la vigueur du marché du travail, mais les opinions divergent largement. L’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers a déclaré dimanche sur CNN qu’un atterrissage en douceur est « très peu probable ». Il a ajouté que « nous avons besoin d’une action ferme de la part de notre banque centrale », mais n’a pas dit s’il pensait qu’un mouvement de 75 points de base ou de 100 points de base serait plus approprié.

Certains, comme Cathie Wood d’Ark, pensent que les États-Unis sont déjà en récession.

Le Bureau américain d’analyse économique (BEA) devrait publier un nouveau rapport montrant une baisse de l’activité économique au deuxième trimestre 2022, mesurée par le produit intérieur brut (PIB).

Un tracker populaire de la Fed d’Atlanta, la jauge GDPNow, prédit que le PIB a diminué de 1,6% au deuxième trimestre de cette année, ce qui serait le deuxième trimestre consécutif de baisse de l’activité économique, ce que la plupart des économistes ont appris est la définition de une récession. Mais selon le National Bureau of Economic Research (NBER), une baisse du PIB jeudi ne sera pas une raison de s’inquiéter.

« La Fed ne peut pas dire qu’elle essaie de pousser l’économie dans une récession, mais à mon avis, c’est le cas, car c’est la seule chose qui va ralentir les prix », a déclaré Iaccino.

« Cela ne me surprendrait pas s’ils nous choquaient avec 100 », a-t-il déclaré, faisant référence à une augmentation de 100 points de base. « Ils essaient de plonger l’économie dans une légère récession et ils savent que les prix des actifs vont en souffrir, mais ils en ont besoin, si c’est de manière lente et contrôlée. »