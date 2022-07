Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba, Bitcoin et plus – American Wrap 25 juillet | Cryptomonnaie

Avec la hausse des taux de la Fed au coin de la rue, voici comment Bitcoin et les marchés de la crypto vont réagir

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix du Bitcoin. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où BTC pourrait se diriger ensuite.

Comment trader ces trois altcoins avec un énorme potentiel de hausse : QTUM, KNC & TRB

Une brève analyse technique et en chaîne sur quelques cryptos. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où pourraient aller ensuite certains des cryptos les plus en vogue du marché.

Prédiction du prix du Shiba Inu : les traders en petits groupes se sont-ils trompés ?

Le prix du Shiba Inu est témoin d’un rejet baissier du début de la dernière semaine de négociation de juillet. Il a été mentionné dans une prédiction précédente ce mois-ci que le triangle pourrait être un piège à argent intelligent. Les traders qui ont participé à la cassure haussière du triangle sont maintenant perdus et testent le niveau de support final avant qu’une spirale descendante ne devienne évidente. Les traders doivent considérer l’évolution des prix autour de la valeur marchande actuelle comme une bifurcation essentielle de la route.