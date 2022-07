Le prix Ethereum est haussier à moins que cela ne se produise | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum reste dans une consolidation haussière.

Le prix de l’ETH a franchi un nouveau sommet mensuel à 1630 $.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 1270 $.

Le prix Ethereum a des indices haussiers, mais trouver une entrée sera l’aspect le plus difficile pour les commerçants.

Les prix d’Ethereum sont plus élevés avec les imprévus

Le prix Ethereum se consolide actuellement à environ 1515 $. Une divergence baissière a été repérée le vendredi 22 juin, ce qui a suscité une inquiétude raisonnable. Tout au long du week-end, le jeton de contrat intelligent décentralisé a vu un comportement erratique confiné à une zone de 1 460 à 1 640 $. L’action de va-et-vient peut s’être résolue en signaux baissiers subtils alors que le prix d’Ethereum oscille toujours en territoire haussier sur l’indice de force relative sur des périodes plus courtes.

Les traders conservateurs peuvent envisager d’attendre une entrée. Une deuxième tentative vers le nouveau sommet mensuel à 1632 $ devrait être le catalyseur d’une course haussière ciblant 1860 $ et potentiellement 1900 $. L’invalidation serait le plus récent creux avant la rupture imminente. Il s’agit d’une entrée plus sûre car le scénario alternatif pourrait entraîner une baisse de 16% ciblant 1270 $.

Graphique ETH/USDT sur 30 minutes

Le prix d’Ethereum n’a pas invalidé les perspectives haussières ciblant 1900 $, mais il reste encore une bonne marge de manœuvre pour que le prix de l’ETH baisse. 1270 $ est la ligne dans le sable pour déterminer un point d’invalidation de tendance haussière. Si 1270 $ devaient être dépassés, une chute supplémentaire vers 780 $ pourrait entraîner une baisse de 47 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security