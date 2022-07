Crypto.com adopte Google Pay et ouvre la porte à des paiements plus rapides | Cryptomonnaie

Crypto.com a annoncé que Google Pay a été ajouté comme méthode de paiement pour des paiements plus rapides et plus sécurisés.

Crypto.com a annoncé que Google Pay a été ajouté comme méthode de paiement sur son application. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des paiements plus rapides et plus efficaces et acheter instantanément des cryptos en quelques étapes simples à l’aide de Google Pay.

Google Pay pour les achats de crypto sur Crypto.com

Crypto.com a annoncé l’ajout d’un nouveau moyen rapide d’effectuer des paiements sur sa plateforme. Les utilisateurs peuvent désormais acheter des cryptos instantanément à l’aide de Google Pay. La plate-forme a déployé cette fonctionnalité pour les ressortissants américains et a promis d’inclure bientôt plus de pays.

La fonction d’achat intégré rendra la cryptomonnaie accessible aux utilisateurs, rapidement et en toute sécurité. À l’aide d’une plate-forme de paiement activée par Google, les utilisateurs d’Android (mobile, tablette) peuvent payer via leur carte de débit ou de crédit liée à Google Pay. Après avoir ajouté leur carte bancaire à Google Pay, les utilisateurs peuvent acheter plus de 250 crypto-monnaies sur Crypto.com.

Il est important de noter que la plateforme facture des frais de traitement de carte, également pour les utilisateurs de Google Pay. Le processus étape par étape suivant sur le site Web confirme la même chose :

1. Appuyez sur Trade sur la page d’accueil de l’application Crypto.com

2. Appuyez sur Acheter et sélectionnez une crypto-monnaie

3. Sous Espèces, sélectionnez Google Pay et appuyez à nouveau sur le bouton Acheter

4. Cochez la case pour accepter les frais de traitement de la carte et appuyez sur Continuer

5. Appuyez sur Confirmer pour finaliser l’achat

Une fois l’achat réussi, le solde de l’utilisateur est mis à jour en conséquence et l’historique des transactions est disponible sur l’application Crypto.com.

Suspension de Netflix par Crypto.com, Spotify profite

Crypto.com a récemment suspendu les avantages de Netflix et Spotify pour les utilisateurs de sa carte Visa, suscitant des critiques sur les plateformes de médias sociaux. Le prix de Cronos a eu du mal à récupérer les pertes, sous la pression de vente de la communauté convaincue que la réduction des avantages de Crypto.com est loin d’être terminée.

Cronos est cependant sur la voie de la reprise, selon les analystes qui ont prédit un retour à 0,15 $ à court terme. Kelvin Maina, analyste et trader, affirme que Cronos devrait atteindre son sommet hebdomadaire de 0,14 $ et dépasser ce niveau. D’autre part, la tendance haussière du CRO sera invalidée si les prix chutent en dessous de 0,13 $.

Tableau des prix CRO-USDT