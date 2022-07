LUNA se prépare à un mouvement de 20% en tant que poursuites contre Do Kwon et ses associés Pile | Cryptomonnaie

LUNA chutera probablement à 1,75 $ pour rechercher de nouvelles liquidités avant de bondir de 20 % à 2,20 $.

Bragar Eagel & Squire PC intente un recours collectif contre Do Kwon et ses affiliés pour avoir enfreint l’Exchange Act.

En raison de conditions de quasi-survente, LUNA pourrait rebondir au-delà de la ligne de tendance descendante dans le délai de quatre heures.

Selon l’analyste de Netcost-Security, Akash Girimath, le prix de LUNA a retrouvé son élan vers la fin de la semaine dernière et s’est échangé à 2,20 $, soutenu par une liquidité accrue. Cependant, le jeton assiégé n’a pas réussi à étirer davantage la jambe haussière, ce qui a entraîné une correction immédiate.

Au moment de la rédaction, le prix de LUNA vacille à 1,77 $ après avoir clôturé la journée sous 1,80 $. Une autre baisse devrait avoir préséance lors de la session américaine de lundi, mais un rebond réflexe pourrait suivre en préparation d’une nouvelle hausse à 2,20 $.

La pression légale monte sur Do Kwon et TerraForm Labs

Une série de recours collectifs ont été intentés contre Do Kwon, le fondateur de TerraForm Labs, le dernier en date provenant de Bragar Eagel & Squire PC. Selon le dossier, Kwon, Nicholas Platias, le responsable de la recherche de l’entreprise et d’autres sociétés affiliées, ont violé la loi sur les échanges, la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) ainsi que la loi sur les valeurs mobilières.

Au total, trois recours collectifs ont été déposés contre TerraForm Labs, Do Kwon et Nicholas Platias aux États-Unis. Certaines des sociétés affiliées mentionnées dans l’affaire par Bragar Eagel & Squire PC incluent Jump Trading, Republic Capital, DFinance Capital, Three Arrows Capital (3AC), Jump Crypto et Tribe Capital.

Ce recours collectif représente plusieurs groupes de personnes, y compris tous les investisseurs, entreprises et particuliers qui ont acheté des jetons LUNA au cours de la période allant du 20 mai 2021 au 25 mai 2022. Le champ d’application couvre des jetons comme TerraUSD (UST), KRT, WHALE , Terra (LUNA) et auST, entre autres.

Le prix LUNA cherche refuge avant un saut imminent à 2,20 $

Le RSI stochastique est tombé en dessous de 30, ce qui implique que les vendeurs ont le dessus. Cependant, cela pourrait également signifier que leur influence pourrait progressivement s’affaiblir au cours des prochaines sessions ou dans quelques jours. Un support robuste devrait entrer en jeu dans la région entre 1,65 $ et 1,75 $, indiquée en vert.

Les traders devraient rechercher une divergence haussière entrante avec le RSI s’élevant au-dessus de la moyenne mobile. Un autre signal critique émanerait lorsque l’indice se déplacerait dans la zone neutre vers la ligne moyenne, car il indique une pression d’achat croissante.

LUNA/USD Graphique sur quatre heures

Le prix de LUNA peut rencontrer une résistance sur la ligne de tendance descendante de l’autre côté de la clôture. A noter que les prix sont maintenus sous cette ligne depuis près d’un mois. S’il reste ininterrompu, les investisseurs devraient se préparer à d’autres pertes avec 1,65 $ et 1,45 $ dans l’image. Du côté positif des choses, percer la ligne pourrait propulser le prix de LUNA à des niveaux plus élevés à 2,40 $ et 2,60 $, respectivement.